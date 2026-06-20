Lula se ríe de Neymar: "Es el primer convocado a un Mundial que teletrabaja"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tirado de ironía para referirse a la situación de la estrella de la selección nacional, que actualmente se encuentra disputando el Mundial 2026. Durante un acto oficial celebrado este viernes en la ciudad de Belo Horizonte, el jefe del Ejecutivo se refirió al estado físico del jugador del Santos, que arrastra problemas médicos desde hace tiempo.

En un encuentro con simpatizantes, el mandatario respondió a un niño que le expresaba su profunda admiración por el atacante paulista. "Él ni está jugando. Es el primer convocado home office en el mundo", aseguró entre risas, utilizando el término en inglés para referirse al teletrabajo. Además, confesó que esta ocurrencia sobre el futbolista lesionado, que lleva más de un mes sin saltar al césped, la había leído previamente en un mensaje que circulaba por internet.

Siguiendo con el tono jocoso, el dirigente político, que es un conocido aficionado a este deporte, reflexionó sobre el avance de las nuevas tecnologías en el ámbito deportivo. En este sentido, llegó a pronosticar que, al paso que evoluciona la sociedad actual, "algún día montaremos un combinado nacional con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés".

Estas declaraciones se producen en un contexto de cierta decepción con el rendimiento del cuadro dirigido por Carlo Ancelotti. El pasado sábado, poco antes del debut de la Canarinha, que se saldó con un gris empate a uno frente a Marruecos, el político izquierdista publicó un vídeo en sus redes sociales. En la grabación, instaba al técnico italiano a exigir a sus pupilos que jugasen con "alma" y "garra", manteniendo siempre el pensamiento puesto en el pueblo. Por suerte para la pentacampeona, Brasil ganó 3-0 a Haití la pasada madrugada aunque se lesionó Raphinha.

Por otro lado Carlo Ancelotti ha confirmado que Neymar estará disponible en el último partido de la liguilla ante Escocia.