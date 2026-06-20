Países Bajos arrolla a Suecia con una goleada y toma el mando de su grupo en el Mundial

La selección de Países Bajos reaccionó con una contundencia inapelable este sábado y, tras el empate en su debut, arrolló por 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston. Este abultado marcador permite al cuadro neerlandés tomar el mando del grupo F del Mundial y acariciar la ansiada clasificación.

Los grandes protagonistas del choque fueron Brian Brobbey y Cody Gakpo, autores de sendos dobletes que dinamitaron la resistencia nórdica. Crysencio Summerville, en los instantes finales, completó la exhibición con la quinta diana. Ahora, el combinado dirigido por Ronald Koeman podrá sellar su pase de ronda como primero de grupo si logra un triunfo ante Túnez en la última jornada.

Al cuadro sueco, que se había estrenado en el torneo con un prometedor 5-1 frente a los tunecinos, le faltó pegada en los metros finales. Durante la primera mitad, perdonaron al menos tres oportunidades claras de gol y acabaron derrumbándose en el segundo acto, pese al momentáneo tanto del honor firmado por Anthony Elanga.

La única novedad en la alineación respecto al partido anterior fue la inclusión desde el inicio de Brobbey. El delantero del Sunderland no tardó en devolver esa confianza. A los seis minutos, aprovechó la velocidad por las bandas de su equipo y remató un centro raso desde la banda para abrir el marcador de forma tempranera.

Pasado el primer cuarto de hora, en una acción casi calcada pero elaborada desde el flanco opuesto, Denzel Dumfries sirvió en bandeja el esférico para que Brobbey anotara el segundo de su cuenta. En ese momento de máxima adversidad, el cuadro escandinavo trató de reaccionar encomendándose al talento de Alexander Isak, quien movió los hilos en el ataque para intentar recortar la ventaja neerlandesa.

Sin embargo, los atacantes nórdicos se toparon repetidamente con el guardameta rival y con una zaga muy bien posicionada. Tras el paso por los vestuarios, el combinado centroeuropeo no quiso dar lugar a sorpresas y salió dispuesto a sentenciar. En un margen de apenas nueve minutos, Gakpo firmó su doblete particular para hundir por completo a los pupilos de Graham Potter.

El cuarto tanto dejaba el duelo visto para sentencia, aunque la escuadra sueca tuvo el mérito de no bajar los brazos. La entrada de Elanga aportó chispa a la delantera, logrando batir al portero en un mano a mano tras una precisa asistencia de Isak. Pese a ello, el dominio del encuentro no peligró en ningún instante y Summerville, en el minuto 89, cerró la goleada con un gran disparo cruzado desde la frontal del área, certificando el poderío de un bloque con grandes aspiraciones.