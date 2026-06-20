Un estelar Vinícius lidera la goleada de la Brasil de Ancelotti frente a Haití

La selección nacional de fútbol de Brasil ha logrado este viernes una victoria contundente por 3-0 frente a su homóloga de Haití en la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro, correspondiente al Grupo C del torneo que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, sirvió para que el combinado sudamericano disipara las dudas surgidas tras su decepcionante estreno ante Marruecos.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti no dio opciones a una selección caribeña que pagó muy caros sus errores defensivos. La pentacampeona del mundo demostró su enorme pegada y dejó el duelo visto para sentencia antes del paso por los vestuarios, penalizando constantemente el adelantamiento de las líneas de su inexperto rival, que se despide de la competición 52 años después de su primera participación.

El gran protagonista del primer acto fue el madridista Vinícius Jr, que lideró las ofensivas de la canarinha. El delantero provocó el rechace que permitió a Matheus Cunha abrir el marcador en el minuto 23 y, poco después, regaló la asistencia para que el propio atacante del Manchester United firmara su doblete en una rápida transición. La nota negativa para los brasileños fue la preocupante lesión de Raphinha, que tuvo que abandonar el terreno de juego y enfrió momentáneamente el ritmo del partido.

Justo antes del descanso, el propio Vinícius aprovechó otro balón a la espalda de la zaga haitiana para sumar el tercero a su cuenta particular y finiquitar cualquier esperanza de remontada. En la reanudación, con los deberes ya hechos, el equipo sudamericano bajó la intensidad y se dedicó a gestionar su renta. El técnico italiano aprovechó para dar entrada a jugadores de refresco, entre ellos Endrick, a quien se le anuló un gol por posición antirreglamentaria.

Por su parte, Haití trató de buscar el tanto del honor mediante acciones a balón parado y cambios ofensivos por parte de su seleccionador, Sébastien Migné. Su mejor oportunidad llegó pasada la hora de juego con un testarazo de Ricardo Adé que obligó a intervenir con acierto a Alisson Becker.

Con este resultado, la selección brasileña alcanza los cuatro puntos, igualando en la tabla con Marruecos, que previamente superó a Escocia por la mínima. La primera plaza del grupo se decidirá en la última jornada, aunque los norteafricanos parten con la teórica ventaja de enfrentarse a la selección caribeña, ya matemáticamente eliminada.