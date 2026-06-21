Alemania remonta ante Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav y acaricia los octavos

La selección nacional de fútbol de Alemania ha vuelto a demostrar este sábado por qué es uno de los equipos más temibles y fiables en las grandes citas internacionales. En el transcurso de la segunda jornada del Mundial 2026, el conjunto germano logró una agónica y meritoria remontada frente a una combativa Costa de Marfil (2-1). Este resultado no solo consolida a los europeos en la cima del grupo E con un total de seis puntos, sino que los deja virtualmente clasificados para la ronda de octavos de final del torneo, a falta de un último compromiso en la fase de grupos.

El encuentro comenzó con serias dificultades para los intereses alemanes. El combinado africano planteó un duelo muy físico y veloz, tratando de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa europea. Fruto de esta intensidad, a la media hora de juego, el centrocampista Franck Kessie logró perforar la portería rival para establecer el 0-1. El tanto supuso un jarro de agua fría para los tetracampeones del mundo, que se vieron obligados a remar a contracorriente frente a un adversario que, hasta ese momento, exhibía un gran rigor táctico.

Las malas noticias para el cuadro europeo no terminaron con el gol en contra. Justo antes de enfilar el túnel de vestuarios, la defensa sufrió un revés importante. El central Nico Schlotterbeck tuvo que ser sustituido por lesión durante el descanso, lo que obligó al cuerpo técnico a reestructurar su línea de contención de cara a la segunda mitad. Sin embargo, lejos de venirse abajo por la adversidad, la escuadra teutona saltó al césped tras la reanudación con una renovada vocación ofensiva y el dominio absoluto de la posesión.

El gran héroe de la tarde fue, sin lugar a dudas, el delantero Deniz Undav. Su olfato goleador resultó providencial para desatascar un choque que se había complicado en exceso. En el minuto 68, el atacante logró el ansiado tanto del empate, devolviendo la esperanza a su equipo y desdibujando el sólido entramado defensivo marfileño. A partir de ese instante, el partido se convirtió en un monólogo de los germanos, que buscaron con ahínco la victoria ante un rival que empezaba a acusar el desgaste físico.

En los compases finales, el infortunio se cebó con la selección africana. En el minuto 83, el defensor Wilfried Singo tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas debido a una dolorosa dolencia muscular, dejando a los suyos visiblemente afectados. Cuando todo parecía indicar que el choque terminaría en tablas, apareció nuevamente Undav en el minuto 94 para firmar su doblete definitivo y desatar la euforia germana.

Con esta dolorosa derrota, Costa de Marfil se queda con tres puntos en su casillero, obligada a jugarse su futuro en el torneo durante la siempre incierta última jornada de la fase de grupos.