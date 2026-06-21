Corean "Pedro Sánchez, hijo de p...." en la celebración del ascenso del Sabadell

El primer equipo y la incansable afición del Sabadell vivieron este sábado una jornada inolvidable para conmemorar el brillante ascenso a LaLiga Hypermotion. El conjunto catalán certificó el viernes su éxito en la final de las eliminatorias de promoción tras superar con claridad al Zamora, firmando un contundente resultado global de cuatro goles a uno. Este triunfo desató la euforia en las calles de la ciudad, que se tiñeron con los colores de la entidad para acompañar a los héroes de la gesta en una multitudinaria rúa.

Los miles de seguidores arlequinados que se echaron a la calle participaron activamente en unos festejos que tuvieron su gran culminación en el Ayuntamiento de Sabadell. En el interior del edificio institucional, la plantilla fue recibida por la alcaldesa del municipio, Marta Farrés, acompañada de diversos miembros de la corporación municipal. Las autoridades quisieron rendir homenaje al esfuerzo de un bloque que ha devuelto la ilusión a toda una comarca, destacando la importancia de tener al club representativo en la élite del balompié nacional.

Eso sí, el momento más viral llegó cuando el portero del Sabadell, Diego Fuoli, desde el balcón del consistorio, coreó "Pedro Sánchez..." para que los aficionados completasen con "hijo de puta".

Este fue el momento:

Estoy llorando con el portero del Sabadell pic.twitter.com/Umfsb2hQRP — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 21, 2026

La festiva comitiva había iniciado su trayecto horas antes, partiendo a las 19:00 desde el emblemático estadio de la Nova Creu Alta. Subidos a un vehículo descapotable especialmente preparado para la ocasión, los futbolistas recorrieron algunas de las arterias principales de la localidad barcelonesa. Los aficionados flanquearon el paso del autobús, celebrando que el equipo volverá a competir en la Segunda División, superando así una larga travesía por el desierto cinco años después de certificar su amargo descenso.

Cabe destacar el enorme mérito deportivo de la entidad. Con la determinante victoria frente al cuadro castellanoleonés, el Sabadell rubrica una hazaña de enorme magnitud. En la pasada temporada el equipo militaba en Segunda Federación, por lo que este éxito supone encadenar su segundo ascenso consecutivo. Este hito ya había provocado escenas de absoluto júbilo justo tras el pitido final el pasado viernes, cuando se produjo una pacífica invasión de campo por parte de los aficionados más apasionados en el propio feudo arlequinado.