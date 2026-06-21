Donato, principal reclamo de un Campus Summer 2026 que vuelve a apostar por la excelencia

La cuenta atrás ya ha comenzado. El Campus Summer 2026 de Tactical Pro Academy ya es una realidad y volverá a convertir las instalaciones de la AD Oña Sanchinarro en uno de los grandes puntos de encuentro del fútbol formativo de alto rendimiento durante este verano, en concreto del 22 de junio al 10 de julio.

Tras el éxito cosechado en anteriores ediciones, el campus regresa con una propuesta exclusiva de alto rendimiento que combina "tactificación, aprendizaje, convivencia y diversión, manteniendo intacta su apuesta por una metodología exigente y adaptada a las necesidades de cada futbolista".

Así lo ha explicado Rosa María Fernández, que junto a su socio Juanjo Vila –exentrenador del Madrid CFF, que ha trabajado junto a técnicos de la talla de Unai Emery, Aitor Karanka, Valery Karpin, Miguel Ángel Lotina y Fernando Vázquez, entre otros– dirigen y son propietarios de Tactical Pro Academy, empresa con sede en Madrid y Miami que apuesta por trabajar la cantera y el fútbol base, tanto a nivel nacional como internacional.

Donato, un valor añadido

El evento contará, además, con la presencia de destacadas personalidades del mundo del fútbol, encabezadas por Donato Gama de Silva, exjugador del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña, cuya trayectoria profesional constituye un ejemplo de esfuerzo, profesionalidad y compromiso para las nuevas generaciones.

Dirigido a niños y niñas apasionados por el fútbol –entre ellos un grupo de jóvenes procedentes de Estados Unidos–, el Campus Summer 2026 ofrecerá sesiones específicas de mejora técnica y táctica, entrenamiento individualizado, trabajo por grupos reducidos y actividades orientadas al desarrollo integral de los participantes, siempre bajo la supervisión de técnicos cualificados y especializados en formación.

Neuroperformance y yoga

Como gran novedad y elemento diferencial, el campus incorpora un área específica de Neuroperformance Aplicada al Fútbol y Entrenamiento Mental, una metodología orientada a potenciar las capacidades cognitivas que intervienen directamente en el rendimiento deportivo.

Otro de los aspectos de este proyecto de Tactical Pro Academy es que cuenta con de sesiones de yoga, siendo el único campus que incorpora esta disciplina como herramienta para mejorar la concentración, la movilidad, la gestión emocional, la coordinación y la recuperación física, aportando beneficios directos tanto en el rendimiento como en el bienestar general de los participantes.

A través de ejercicios específicos y situaciones contextualizadas de juego, los jóvenes futbolistas trabajarán la percepción, la anticipación, la velocidad de procesamiento de la información y la toma de decisiones bajo presión.

Escuela de fútbol… y de valores

La iniciativa pretende ir más allá de la mera práctica deportiva. Valores como el compañerismo, el respeto, la disciplina, la superación personal y el trabajo en equipo forman parte esencial de una experiencia diseñada para que cada participante crezca tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Uno de los grandes atractivos volverá a ser el contacto directo con referentes del fútbol profesional, quienes compartirán experiencias, consejos y vivencias con los jóvenes jugadores, acercándoles la realidad de la élite deportiva y sirviendo de inspiración para continuar persiguiendo sus objetivos.

Payote, patrocinador oficial

El Campus Summer 2026 cuenta además con el respaldo de la agencia de viajes de lujo Payote, empresa con sede en Cap Cana (República Dominicana), como patrocinador oficial, reforzando así la apuesta conjunta por el deporte de base y por proyectos que fomentan hábitos saludables, la educación en valores y el desarrollo personal a través del fútbol.

Desde la organización destacan la "ilusión" con la que afrontan esta nueva edición y la "confianza depositada año tras año por las familias". El objetivo vuelve a ser el mismo: ofrecer una experiencia inolvidable que permita a los participantes disfrutar, aprender y mejorar su nivel futbolístico en un entorno seguro y de máxima calidad.

Las plazas son limitadas y la demanda registrada en anteriores convocatorias invita a realizar la inscripción con antelación para garantizar la participación en una de las citas más esperadas del verano para el fútbol base madrileño.