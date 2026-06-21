El Málaga vence al Almería y regresa a Primera División ocho años después

El Málaga CF ha consumado su regreso a la élite del fútbol nacional tras imponerse a domicilio (1-2) frente a la UD Almería en el partido de vuelta de la final del playoff. Con este resultado, el conjunto blanquiazul recupera su plaza en la máxima categoría ocho temporadas después de su doloroso descenso, desatando la euforia de los aficionados que se desplazaron al feudo rojiblanco.

El encuentro comenzó con un ritmo trepidante, aunque fue el cuadro visitante el que salió con mayor aplomo al terreno de juego. La primera gran oportunidad no tardó en llegar. En el minuto cuatro, una recuperación en la medular permitió a Dani Lorenzo servir un balón medido al área que Chupe, libre de marca, envió por encima del travesaño. El conjunto malaguista mostraba mejores sensaciones, presionando muy arriba y asfixiando la salida de balón de los locales.

A medida que avanzaba la primera mitad, el choque se fue equilibrando. La escuadra almeriense intentó adueñarse de la posesión, pero las aproximaciones más peligrosas seguían teniendo color visitante. La mejor opción para los de Rubi antes del descanso nació de las botas de Miguel de la Fuente, cuyo remate tras un buen centro de Chirino fue desbaratado con seguridad por Alfonso Herrero. Se llegó al intermedio con un empate sin goles que mantenía la tensión intacta.

Tras el paso por los vestuarios, el ritmo del partido se incrementó notablemente. La lesión de Murillo forzó una temprana modificación en el esquema visitante, pero esto no mermó la ambición del equipo. El momento decisivo llegó en el minuto 64, cuando una inoportuna pérdida de Bonini en la salida de balón fue penalizada sin piedad. Joaquín Muñoz asistió con precisión y Chupe no perdonó ante Andrés Fernández, inaugurando el marcador.

Lejos de conformarse, el equipo visitante aprovechó el desconcierto local para asestar el golpe definitivo. Apenas seis minutos después, Larrubia culminó una vertiginosa transición ofensiva con un potente disparo que enmudeció las gradas, estableciendo el 0-2 en el luminoso y acercando el objetivo del ascenso de forma casi definitiva.

El técnico local buscó a la desesperada una reacción moviendo el banquillo, y la esperanza pareció renacer cuando Leo Baptistao, en el minuto 75, acortó distancias al aprovechar un balón prolongado por Embarba. A partir de ese momento, los locales se volcaron sobre la portería contraria, pero el entramado defensivo visitante resistió el asedio final, en un epílogo tenso que se saldó con las expulsiones de Thalys y Ochoa. El pitido del colegiado desató la celebración de un ascenso histórico.

Ficha técnica:

1 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino (Luna, m. 72), Ely, Bonini, Muñoz (Morcillo, m. 72); Lopy (Puigmal, m. 86), Dzodic; Embarba, Arribas, Melamed (Leo Bapitstao, m. 58), y Miguel (Thalys, m. 72).

2 - Málaga CF: Herrero; Puga, Murillo (Niño, m. 52), Montero, Rafita; Larrubia, Dotor, Merino, Joaquín (Ochoa, m. 78); Lorenzo (Rafa Rodríguez, m. 78) y Chupe (Darko, m. 86).

Goles: 0-1, m. 64: Chupe. 0-2, m. 70: Larrubia. 1-2, m. 75: Baptistao.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a Lopy y Baptistao por los locales, y a Dotor y Chupe por los visitantes. Expulsó a Thalys y a Ochoa.