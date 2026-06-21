La selección condenada a cruzar medio planeta: el sacrificio oculto que Nueva Zelanda repite en cada torneo

Nueva Zelanda protagonizó uno de los encuentros más entretenidos de la primera jornada tras empatar 2-2 frente a Irán. Ahora buscará una victoria que le acerque a los dieciseisavos de final frente a un Egipto que también sorprendió al rescatar un empate ante Bélgica.

Más allá del terreno de juego, la selección oceánica arrastra una dificultad que ningún otro combinado mundialista sufre con tanta frecuencia: las enormes distancias que debe recorrer para competir internacionalmente.

Viajes imposibles para jugar al fútbol

Mientras la mayoría de selecciones disputan sus partidos clasificatorios dentro de un mismo continente, Nueva Zelanda se ve obligada constantemente a cruzar océanos para enfrentarse a rivales de diferentes confederaciones.

Los jugadores neozelandeses suelen acumular vuelos de más de veinte horas, varios cambios horarios y largos periodos de adaptación antes de competir. Una situación que afecta tanto a la preparación física como al rendimiento deportivo.

Una desventaja que han aprendido a convertir en fortaleza

Lejos de servir como excusa, la selección neozelandesa ha convertido esa dificultad en parte de su identidad. La capacidad de adaptación y resistencia forma parte de la cultura competitiva del equipo desde hace décadas.

Ante Egipto, los oceánicos buscarán aprovechar el impulso anímico obtenido tras su gran partido frente a Irán. Los africanos, por su parte, llegan reforzados tras sorprender a Bélgica y saben que una victoria podría dejar muy encarrilada la clasificación.