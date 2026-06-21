La selección que nadie esperaba: el diminuto archipiélago que desafía a un gigante con dos Mundiales

Uruguay afronta la segunda jornada del Mundial 2026 con más dudas de las previstas.La Celeste empató 1-1 frente a Arabia Saudí en su debut y dejó escapar dos puntos que ahora le obligan a reaccionar para evitar complicaciones en la clasificación.

Enfrente estará una de las grandes sorpresas del torneo. Cabo Verde logró un inesperado empate sin goles ante España, convirtiéndose en una de las revelaciones de la primera jornada y demostrando que está dispuesto a competir contra cualquier rival pese a ser una de las selecciones más pequeñas de la Copa del Mundo.

El país más pequeño del grupo contra una leyenda del fútbol

La diferencia histórica entre ambos países es gigantesca. Uruguay presume de dos títulos mundiales, una de las tradiciones futbolísticas más respetadas del planeta y una población que apenas supera los tres millones de habitantes.

Cabo Verde, por su parte, es un pequeño archipiélago africano de poco más de medio millón de habitantes que durante décadas apenas tuvo presencia internacional en el fútbol. Sin embargo, en los últimos años ha conseguido crecer de forma constante gracias a numerosos futbolistas formados en Europa.

La sorpresa que ya ha puesto en alerta al Mundial

El empate ante España ha cambiado por completo la percepción sobre Cabo Verde. Lo que parecía un rival asequible se convirtió en un equipo muy ordenado, competitivo y capaz de resistir durante noventa minutos frente a una de las favoritas al título.

Uruguay sabe que un nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones. Para Cabo Verde, en cambio, la oportunidad de derrotar a una campeona del mundo representa la posibilidad de escribir la página más importante de su historia futbolística.