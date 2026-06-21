Lamine, doblete de Oyarzabal y gol en propia: así fueron los goles de España

Necesitaba España un partido así, ganando y dominando desde el principio. Abrió la lata Lamine Yamal y, a partir de ahí, exhibición ofensiva. Doblete de Oyarzabal y gol en propia de Arabia. Gran partido y goleada de la campeona de Europa.

El primer gol llegó con pase de Mikel Oyarzabal y remate en el segundo palo de Lamine:

🌟 EL PRIMERO DE MUCHOS. Lamine Yamal se estrena en un #MundialRTVE tras un excelente pase de Mikel Oyarzabal. ¡𝙎𝙀 𝘼𝘿𝙀𝙇𝘼𝙉𝙏𝘼 𝙀𝙎𝙋𝘼𝙉̃𝘼 ante Arabia Saudí! 🇪🇸 🇸🇦 El partido de la @SEFutbol en @La1_tve y https://t.co/egK4A8RFl8 pic.twitter.com/cS2eERAVgL — Teledeporte (@teledeporte) June 21, 2026

En el segundo fue Oyarzabal el que aprovechó su presencia en el área como el más listo de la clase:

Y de nuevo Mikel puso su doblete a disposición de España con otro gol de 9:

El último fue en propia aunque la culpa la tuvo Cucurella:

Ya tenemos 4 puntos y la cosa cambia y mucho. Minutos de descanso para Lamine jugando solo 45 minutos y oportunidad para jugadores con menos participación. Ojo a Mikel Oyarzabal y su doblete. ¿Luchará por el Pichichi? Ojalá.