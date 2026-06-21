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Mundial de Fútbol 2026

Lamine, doblete de Oyarzabal y gol en propia: así fueron los goles de España

Con goles de Lamine, Oyarzabal y Cucurella, la Selección recupera las buenas sensaciones y aguarda el próximo encuentro contra Uruguay.

Con goles de Lamine, Oyarzabal y Cucurella, la Selección recupera las buenas sensaciones y aguarda el próximo encuentro contra Uruguay.
Lamine, doblete de Oyarzabal y gol en propia: así fueron los goles de España | Cordon Press

Necesitaba España un partido así, ganando y dominando desde el principio. Abrió la lata Lamine Yamal y, a partir de ahí, exhibición ofensiva. Doblete de Oyarzabal y gol en propia de Arabia. Gran partido y goleada de la campeona de Europa.

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El primer gol llegó con pase de Mikel Oyarzabal y remate en el segundo palo de Lamine:

En el segundo fue Oyarzabal el que aprovechó su presencia en el área como el más listo de la clase:

Y de nuevo Mikel puso su doblete a disposición de España con otro gol de 9:

El último fue en propia aunque la culpa la tuvo Cucurella:

Ya tenemos 4 puntos y la cosa cambia y mucho. Minutos de descanso para Lamine jugando solo 45 minutos y oportunidad para jugadores con menos participación. Ojo a Mikel Oyarzabal y su doblete. ¿Luchará por el Pichichi? Ojalá.

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