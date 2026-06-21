Lamine Yamal tranquiliza a España: "Daré el cien por cien siempre"

La selección española ha disipado las dudas en su andadura por el Mundial 2026 tras imponerse con absoluta autoridad a Arabia Saudí por un contundente 4-0. Uno de los grandes protagonistas del encuentro disputado este domingo ha sido Lamine Yamal, que regresaba a la titularidad tras un periodo de inactividad que le había mantenido alejado de los terrenos de juego. El jugador del Barcelona ha querido destacar en la zona mixta el valor incalculable de este triunfo, fundamental para las aspiraciones y la moral del combinado nacional tras el amargo empate cosechado en la jornada anterior.

Al término del encuentro, el extremo internacional atendió a los micrófonos de TVE para expresar su profunda satisfacción por haber vuelto a vestirse de corto y pisar el césped en una cita tan trascendental. "Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección", aseguró el habilidoso futbolista, evidenciando el alivio que supone dejar atrás sus recientes contratiempos físicos para centrarse exclusivamente en ayudar al equipo.

Más allá de su actuación personal y de su regreso a la dinámica competitiva, Yamal quiso poner en valor el firme desempeño colectivo y, muy especialmente, el de su compañero Mikel Oyarzabal. El ariete vasco fue el autor de dos de los cuatro tantos de España frente al combinado saudí, algo que el joven talento celebró de forma efusiva ante los medios. "Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho", subrayó, dejando claro que el objetivo prioritario e innegociable era sumar los tres puntos.

La inclusión de Lamine Yamal en el once inicial frente al conjunto asiático confirma la plena confianza que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, tiene depositada en el joven talento. En este sentido, el extremo desveló cómo fue la conversación previa al duelo y la excelente sintonía que mantiene con el técnico riojano, alejando cualquier atisbo de polémica. "Tengo muy buena relación, hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre", relató con absoluta naturalidad.

Finalmente, el joven atacante analizó la agresiva propuesta táctica que les permitió arrollar a su rival y dominar el choque de principio a fin. Según explicó, la consigna en el vestuario era nítida desde el primer minuto de juego: "Ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día". Con la seguridad totalmente recuperada, un juego convincente y la victoria en el bolsillo, la selección ya mira a su próximo y exigente desafío en la cita mundialista. "Toca Uruguay ahora", sentenció el jugador, plenamente consciente de la dificultad que supondrá medirse al aguerrido combinado charrúa en el siguiente compromiso del campeonato.