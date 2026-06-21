Oyarzabal silencia las críticas y desmiente que esté lesionado

El delantero de la selección española, Mikel Oyarzabal, se ha convertido en el gran protagonista de la contundente victoria frente a Arabia Saudí. El jugador vasco firmó una actuación redonda al marcar dos goles y repartir una asistencia, disipando cualquier sombra de duda sobre su nivel. Al término del encuentro, en declaraciones a TVE, el atacante quiso dejar claro que no siente la obligación de demostrar nada a sus críticos, ya que cuenta con la plena confianza del entorno que verdaderamente importa: el vestuario nacional.

"Reivindicarme, no, porque yo he dicho que siempre me he sentido querido y valorado con la que gente que tiene que sentir así, que son los compañeros, el entrenador y toda la gente que estamos en el día a día", explicó. Oyarzabal subrayó que el cuerpo técnico le brinda el respaldo necesario para trabajar con serenidad. Además, restó importancia a las opiniones externas, asumiendo con madurez que "sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, pero nosotros dentro estamos tranquilos". De este modo, zanjó los debates y reafirmó que no necesita reivindicarse ante nadie.

El espléndido partido ante el conjunto saudí supone un bálsamo para el equipo tras el decepcionante empate contra Cabo Verde, un duelo que terminó sin goles y donde la fluidez ofensiva brilló por su ausencia. El propio protagonista reconoció que en aquel enfrentamiento estuvo menos activo y presente, pero se mostró sumamente satisfecho por dar la vuelta a la situación y haber podido contribuir al éxito del grupo. "Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien, que es lo importante", añadió el futbolista, evidenciando su firme compromiso.

Otra de las noticias positivas que dejó el encuentro fue la confirmación de su buen estado de forma. Oyarzabal fue sustituido al descanso, lo que hizo saltar algunas alarmas entre los aficionados sobre una posible lesión o molestia muscular tras el esfuerzo realizado. Sin embargo, el atacante fue rotundo al aclarar su estado, garantizando la ausencia de problemas físicos: "No tengo nada, todo bien". Todo apunta a que la decisión del entrenador respondió a la intención de dosificar esfuerzos y dar minutos a otros compañeros tras dejar el partido encarrilado.

El holgado triunfo devuelve la tranquilidad al grupo y reafirma el plan de trabajo de la selección de cara a sus próximos compromisos internacionales. La aportación ofensiva de jugadores diferenciales resulta fundamental para mantener la competitividad de un bloque llamado a pelear por grandes objetivos. Con el olfato goleador afinado y la confianza intacta, el combinado mira hacia adelante, sabiendo que la cohesión interna y el rendimiento colectivo serán las principales garantías de éxito.