Qué necesita España para ser primera de grupo y quién sería su próximo rival

La selección española encara este domingo 21 de junio a las 18:00 su segundo encuentro en el Mundial 2026. Un partido al que los de Luis de la Fuente acuden con la necesidad de lograr la victoria después de no pasar del empate a cero frente a Cabo Verde. El tropiezo en el debut hace echar mano de la calculadora para conocer las posibilidades de terminar primeros del Grupo H.

La buena noticia para España fue que horas más tarde, Uruguay y Arabia Saudí también empataron en su estreno, por lo que la situación de las cuatro selecciones es de máxima igualdad con un punto cada una. Por ello, el combinado nacional depende de sí mismo para pasar a la siguiente fase como líder del grupo.

Las cuentas

De conseguir la victoria ante Arabia Saudí y Uruguay, la primera plaza estaría prácticamente asegurada y tan solo Cabo Verde podría quitársela. Para que eso sucediera, los del continente africano deberían sumar los tres puntos ante Arabia Saudí y Uruguay y, además, superar en goles al equipo español.

En el caso de que la selección española empatara un partido y lograra el triunfo en otro, pasaría a depender del resto de encuentros para poder sellar el pase como primera.

Posibles rivales

Si los de Luis de la Fuente terminan primeros, se enfrentarían al segundo del Grupo J y al primero de ese mismo grupo si terminan segundos. Formado por Argentina, Austria, Jordania y Argelia, por el momento, Argentina lidera empatada a puntos con Austria, siendo la albiceleste la favorita a pasar como primera.

Como novedad en este nuevo formato del Mundial, los dos primeros de cada grupo se clasifican directamente a dieciseisavos de final sin tener en cuenta los resultados de otros, y son los que se encuentran en tercera posición los que deben mirar al resto de grupos, ya que los ocho mejores terceros también acceden a la siguiente eliminatoria.