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Mundial de Fútbol 2026

Revolución de España: Lamine, Olmo, Porro y Baena entran en el once titular

Entran Pedro Porro, Dani Olmo, Baena y Lamine por Llorente, Fabián, Ferran y Gavi.

Entran Pedro Porro, Dani Olmo, Baena y Lamine por Llorente, Fabián, Ferran y Gavi.
Revolución de España: Lamine, Olmo, Porro y Baena entran en el once titular | Europa Press

Revolución de España con cuatro cambios en el once titular del segundo partido del Mundial. Este es el 11: Unai Simón; Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. Entran cuatro cambios respecto al primer choque.

Así lo anunciaba España:

Entran Pedro Porro, Dani Olmo, Baena y Lamine Yamal por Llorente, Fabián Ruiz, Ferran y Gavi. Son cuatro variaciones importantes y en todas las líneas salvo la portería. Sobre todo en el medio y ataque donde hay hasta tres cambios.

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Sobre Lamine, De la Fuente ya avisó en la previa: "Lamine Yamal es un genio, un tipo de futbolista distinto, cuando Dalí y Miguel Ángel pintaban un cuadro también pensabas que era muy difícil, pero les sale de manera natural".

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