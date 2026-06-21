Vuelve Lamine y renace la mejor España: 4-0 ante Arabia Saudí

La selección española de fútbol ha reaccionado de la mejor manera posible a las dudas sembradas en su debut. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha logrado un contundente triunfo frente a Arabia Saudí, imponiéndose por 4-0 en el encuentro disputado en el majestuoso Mercedes-Benz de Atlanta. Tras el inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, el combinado nacional necesitaba sumar los tres puntos y dejar una imagen acorde a su condición de vigente campeona de Europa.

El seleccionador introdujo cambios sustanciales en el once titular, destacando la presencia de Lamine Yamal desde el inicio. El joven atacante fue el encargado de dinamitar el choque cuando apenas se habían cumplido los primeros compases del duelo. Su desborde constante y su asociación con un clarividente Pedri permitieron que España dominara por completo a un combinado asiático que se vio superado en todas las facetas del juego.

A los diez minutos, una excelente maniobra colectiva permitió que Mikel Oyarzabal ganara la espalda a la defensa rival. El atacante sirvió un medido centro al segundo palo para que Yamal inaugurase el marcador, desatando la tranquilidad en el banquillo español. Lejos de conformarse, la selección mantuvo la presión alta y aprovechó la fragilidad de la zaga de Giorgios Donis para sentenciar el encuentro por la vía rápida.

El propio Mikel Oyarzabal asumió el protagonismo goleador en el ecuador de la primera mitad. Tras un saque de esquina excelentemente ejecutado, el delantero anotó el segundo tanto en el minuto 21. Apenas tres minutos después, volvió a perforar las redes saudíes para firmar un doblete que enterraba definitivamente los fantasmas del estreno mundialista. El asedio era total, hasta el punto de que rozó un triplete con un potente disparo que se estrelló en el larguero.

Con el choque resuelto, la segunda mitad se convirtió en un trámite para repartir esfuerzos. Nada más reanudarse el juego, un centro de Marc Cucurella terminó en el fondo de las mallas tras el infortunio del defensor Hassan Tambakti, estableciendo el definitivo 4-0. Luis de la Fuente aprovechó la holgada renta para dar descanso a sus piezas clave y rodar a jugadores como Yeremy Pino, Nico Williams y Mikel Merino, además de Ferran Torres.

España alcanza así los cuatro puntos en el Grupo H, colocándose en una posición de privilegio para acceder a los cruces. A falta del último compromiso de esta primera fase, el equipo recupera las buenas sensaciones y presenta su firme candidatura en este Mundial 2026. El combinado nacional ha demostrado que cuenta con amplitud de banquillo y talento suficiente para competir por llegar a la gran final del próximo 19 de julio.

ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo (Merino, min.61), Pedri (Fabián, min.71); Lamine Yamal (Pino, descanso), Alex Baena (Williams, min.61) y Oyarzabal (Ferran, descanso).

ARABIA SAUDÍ: Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri (Hejji, min.60), Ali Lajami, Al-Harbi; Al-Juwair (Al Hamdan, descanso), Al-Khaibari (Kanno, descanso), N. Al-Dawsari (Al Ghannam, min.90); S. Al-Dawsari y Al-Buraikan (Abu Al Shamat, min.60).

--GOLES:

1 - 0, min.10, Lamine.

2 - 0, min.21, Oyarzabal.

3 - 0, min.24, Oyarzabal.

4 - 0, min.49, Tambakti (propia puerta).

--ÁRBITRO: Raphael Claus (BRA). Amonestó a S. Al Dawsari (min.30) y Kanno (min.60) en Arabia Saudí.

--ESTADIO: Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos).