Antiviolencia propone el cierre de los estadios de Racing, Deportivo y Eldense

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto el cierre temporal de los estadios del Real Racing Club de Santander, el Real Club Deportivo de La Coruña y el CD Eldense por los incidentes registrados durante las celebraciones de ascensos y encuentros decisivos de la temporada. Además, el organismo plantea importantes sanciones económicas para las tres entidades deportivas.

Las propuestas, que deberán seguir su correspondiente tramitación administrativa, se basan en informes elaborados por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional, que considera que los hechos ocurridos comprometieron gravemente la seguridad de aficionados, jugadores y personal de los recintos deportivos.

El Sardinero, dos meses de clausura y 200.000 euros de multa

La sanción más severa afecta al Real Racing Club de santander. La Comisión propone una multa de 200.000 euros y el cierre durante dos meses de los Campos de Sport de El Sardinero por los incidentes ocurridos tras el partido frente al Real Valladolid el pasado 16 de mayo, encuentro que certificó el ascenso del conjunto cántabro a Primera División.

Según el informe de la Policía Nacional, tras el pitido final se produjo una invasión masiva del terreno de juego y se encendieron varias bengalas entre los aficionados. La situación se agravó cuando cientos de personas que permanecían fuera del estadio accedieron al interior a través de cuatro puertas del recinto sin controles de seguridad.

Las cámaras de vigilancia registraron avalanchas, caídas y situaciones de aplastamiento que afectaron a numerosos seguidores, incluidos varios menores. Además, la Policía señala que una de las puertas fue abierta por un vigilante de seguridad del club, que realizó gestos para animar a los aficionados a entrar.

La Comisión considera que estos hechos constituyen una infracción muy grave contemplada en la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte.

Riazor, señalado por la invasión de campo y el apoyo a ultras

El Deportivo de La Coruña también se enfrenta a una importante sanción. La Comisión propone el cierre de Riazor durante un mes y una multa de 80.000 euros por los incidentes registrados en el encuentro disputado frente a la UD Las Palmas el pasado 31 de mayo.

Durante la celebración del ascenso se produjo una invasión masiva del terreno de juego, además del lanzamiento y activación de material pirotécnico. También se registraron daños en las instalaciones, incluyendo la retirada de asientos y el arranque de fragmentos de césped.

Los servicios sanitarios atendieron a cinco personas por lesiones leves durante los incidentes, aunque ninguna de ellas requirió traslado hospitalario.

El vuelo de un dron y las banderas de Riazor Blues

Entre los elementos que han motivado la propuesta de sanción figura también el vuelo no autorizado de un dron durante el homenaje a la plantilla deportivista. Según la Policía Nacional, el uso de estos dispositivos había sido expresamente prohibido durante la reunión de coordinación previa al encuentro por motivos de seguridad.

Asimismo, el informe recoge que dos jugadores del Deportivo accedieron a la zona ocupada por los aficionados de Riazor Blues durante la vuelta de honor y portaron banderas identificativas del grupo ultra.

La Comisión recuerda que los actos de promoción o apoyo a grupos cuyos miembros hayan protagonizado hechos violentos están expresamente prohibidos por la normativa vigente.

El Eldense también se enfrenta a una clausura

La Comisión ha propuesto igualmente el cierre durante un mes del estadio Nuevo Pepico Amat de Elda y una multa de 10.000 euros para el CD Eldense.

Los hechos se remontan al partido frente al Atlético Madrileño, correspondiente a la jornada 37 de Primera Federación. Tras el encuentro, numerosos aficionados invadieron el terreno de juego y uno de ellos arrancó un banderín antes de agredir a un jugador visitante, aunque sin causarle lesiones aparentes.

La Policía Nacional destacó en su informe las dificultades para garantizar la seguridad cuando se producen invasiones de campo, incluso en contextos festivos.

Además, el aficionado implicado se enfrenta a una propuesta de multa de 10.000 euros y a una prohibición de acceso a recintos deportivos durante 18 meses.

Otras sanciones propuestas

La Comisión Antiviolencia también ha solicitado sanciones para otros clubes por distintos incidentes registrados durante la temporada.

El Real Betis Balompié se enfrenta a una multa de 30.000 euros por la activación de material pirotécnico durante el encuentro ante el Sporting de Braga disputado el pasado 16 de abril.

Por su parte, el Zamora CF podría ser sancionado con 5.000 euros después de que alrededor de treinta aficionados saltaran al terreno de juego durante la celebración de un gol frente al Cacereño.

La misma cantidad propone la Comisión para el Atlético Sanluqueño tras la caída de un muro en la grada baja del Gol Sur durante el partido disputado contra el Algeciras CF el pasado 9 de mayo.

Tolerancia cero ante los incidentes

Las propuestas conocidas este lunes reflejan el endurecimiento de los controles sobre los episodios de violencia, invasiones de campo y conductas que puedan poner en riesgo la seguridad en los recintos deportivos. La Comisión considera que este tipo de comportamientos, incluso cuando se producen en un ambiente de celebración, generan situaciones de peligro que pueden derivar en consecuencias graves para los asistentes.

Ahora serán los órganos competentes quienes determinen si las sanciones propuestas se convierten finalmente en resoluciones definitivas.