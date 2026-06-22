Cabo Verde vuelve a sorprender y mete a Uruguay en un buen lío

La selección de Cabo Verde sumó un nuevo punto en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de sujetar también a otra campeona del mundo como Uruguay, con la que empató a dos goles este domingo en Miami en un partido donde sacó partido a las concesiones de un rival que no supo aguantar su ventaja en el marcador y que llegará acuciado a su duelo con España.

Los caboverdianos siguen alargando su sueño en su debut mundialista. Tras frenar a la campeona de Europa, repitieron ante otra histórica, con el añadido de marcar sus dos primeros goles a un combinado uruguayo que no ofreció una gran imagen futbolística y que se tendrá que jugar su clasificación seguramente el próximo viernes a España, a la que le puede bastar el empate para ser primera de este Grupo H. Los de Bubista se la jugarán ante Arabia Saudí, con la victoria dándoles el pase.

Arrancó el partido en el Hard Rock Stadium con mucho ritmo e intensidad por parte de ambos, aunque sin demasiado fútbol. Cabo Verde, pese a tener enfrente a una bicampeona mundial, jugó con algo más de alegría ofensiva que ante España, y sin sufrir demasiado ante una Uruguay dominadora, pero que no encontró la forma de hacer daño hasta el último suspiro del primer acto.

De todos modos, la primera buena ocasión fue para el combinado celeste, en una transición que no cerró bien con su pierna izquierda Fede Valverde. Y casi sin esperarlo, minutos después llegó el 0-1, en una falta algo lejana, provocada por una buena cabalgada de Telmo Arcanjo y lanzada con potencia por Kevin Pina. La barrera de dos se la jugó a Fernando Muslera abriéndose y dejando pasar el potente disparo del centrocampista, histórico para su país.

A partir de ahí, el guión no varió demasiado pese a que el equipo de Bielsa aceleró el ritmo, encontrando solo como recurso los disparos de Valverde que no inquietaron a Vozinha —de nuevo con una tarde tranquila—. Sin embargo, todo se volteó en el tramo final de los primeros 45 minutos, donde Cabo Verde perdió su valioso botín.

Un hasta entonces desaparecido Maxi Araújo se erigió en protagonista. Primero para empujar a la red un cabezazo hacia su propia portería de Sidny Lopes que se estrelló en el palo al filo del minuto 45 y en medio de la confusión por los problemas físicos de Arcanjo, y luego para ceder de cabeza a Agustín Canobbio el 2-1 tras un nuevo centro y culminar la remontada antes del descanso.

Otro error de Uruguay provoca el 2-2

El paso por los vestuarios no trajo demasiado buen fútbol. Uruguay trató de mantener el dominio como la mejor arma para asegurar su ventaja ante una Cabo Verde a la que le costaba mucho llegar a las inmediaciones del área de Muslera, pero que se encontró con el 2-2 tras un error rival.

Mathías Olivera envió un balón donde no había nadie y con su portero a media salida y tratando de despejarlo, un regalo que no desaprovechó, con cierta habilidad para driblar a Muslera y disparar a puerta vacía, el recién salido Hélio Valera, para abrir de nuevo el encuentro en Miami. El empate no sentó bien al combinado uruguayo, falto de buenos argumentos futbolísticos, más allá de los centros al área y viendo anulado el 3-2 por un fuera de juego muy ajustado, y con Cabo Verde esperando su oportunidad a la contra.

Con todo, los minutos finales fueron los más abiertos y entretenidos, con ocasiones claras para que Uruguay se llevase el partido por medio de Brian Rodríguez, Valverde, con una falta al borde del área y un pase de la muerte de Darwin Núñez al que no llegó por poco, y una contra de Canobbio que disparó alto. Cabo Verde también amenazó con un disparo de Nuno da Costa y, sobre todo, con un contragolpe que abortó de manera vital Rodrigo Bentancur cuando Da Costa se prestaba a rematar ante Muslera.



Ficha técnica

Uruguay, 2: Muslera; Guillermo Varela, Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz, m.69), Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo (Brian Rodríguez, m.82) y Federico Viñas (Darwin Núñez, m.69)

Cabo Verde, 2: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Laros Duarte, m.71), Telmo Arcanjo (Deroy Duarte, m.46), Jamiro Monteiro (Yannick Semedo, m.80); Garry Rodrigues (Helio Varela, m.58), Ryan Mendes y Gilson Benmichol (Nuno da Costa, m.58)

Goles: 0-1, m.21: Kevin Pina; 1-1, m.44: Maxi Araújo; 2-1, m.45+6: Agustín Canobbio; 2-2, m.61: Helio Varela.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Sidny Cabral y a Diney Borges de Cabo Verde, y a Rodrigo Bentancur Ugarte y Mathías Olivera, de Uruguay

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante 64.003 espectadores