Cuando terminó el partido en el Estadio Azteca, aquel 22 de junio de 1986. casi todo el mundo se quedó pensando en si habían visto el mejor partido de sus vidas. Argentina había ganado a Inglaterra 2-1 y Maradona había hecho dos goles, uno con la mano pero válido, el otro uno de los mejores, si no el mejor, de todos los tiempos. Inglaterra había muerto de pie y casi todo el mundo tuvo la sensación de que a Argentina ya nadie la paraba hasta conseguir el campeonato.

Jorge Valdano dijo un tiempo después que España era la única que le podía hacer daño en ese Mundial, tesis que también sostuvo Carlos Salvador Bilardo, el arquitecto de aquel combinado. Pero España fue eliminada esa madrugada por Bélgica en una fatídica tanda de penaltis. Bilardo reunió a sus jugadores la mañana del lunes 23 de junio. "El Mundial es nuestro, chicos".

Dicho y hecho. Argentina ganó a Bélgica tres días después y a Alemania Federal una semana después de aquel cuarto de final que supuso un punto de inflexión en el Mundial. Las batallas políticas entre las dos naciones habían sido noticia cuatro años antes con la devastadora guerra de las Malvinas. Aquello se presentaba como un cruce de estilos, como una batalla sin cuartel. Y ganó Argentina porque siempre se han sentido más cómodos en este tipo de encuentros.

Ahora que se cumplen cuarenta años de aquel Mundial vale la pena recordar todo lo que pasó en ese campeonato para la selección albiceleste pero en este lunes 22 de junio, al cumplirse cuarenta años de aquel cuarto de final, merece la pena detenerse en el partido. Maradona fue el protagonista y también el árbitro tunecino Ali Bennaceur que dio como válido un gol al inicio de la segunda parte, claramente ilegal, anotado con la mano por el astro argentino. A partir de ese día, La Mano de Dios para todo el mundo del fútbol.

Maradona nunca negó los hechos. En una entrevista años después para la revista Gráfico el jugador relató la jugada con pelos y señales. "Yo era más bajito que el portero Shilton y la única opción era meter la mano y hacer el gesto con la cabeza para ver qué pasaba. Cuando la pelota entra yo me voy a la banda y veo que el línea da gol, Le digo rápido a mis compañeros que vengan a abrazarme para que no haya dudas, no sea que el árbitro se arrepienta. Vinieron todos y el árbitro dio gol".

Poco después Maradona hizo el gol de todos los tiempos regateando a la práctica totalidad del equipo inglés y batiendo a Shilton. Siempre contaba Diego que el defensa Butcher le dio una patada brutal después pero que él no la notó en el momento. Sí, cuando al final del partido, el tobillo estaba hinchado. Aquel gol fue una maravilla, lo recordamos a día de hoy, como recordamos la icónica narración de Victor Hugo Morales "Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?" y la frase del "Negro" Enrique, el jugador que toca la pelota antes de la maravilla de jugada de Maradona. "Tenías que hacer gol con el pase que te dí".

Inglaterra anotó después e hizo sufrir a la Albiceleste pero no consiguió el objetivo. Atrás queda el partido, la sensación de que se vio uno de los mejores encuentros de la historia. Atrás queda la lucha inglesa, la fuerza con la que ya jugaba Argentina. Atrás queda la trampa de Maradona hecha arte con el paso del tiempo. Un gol que no debió valer pero que valió. Y tanto.