El curioso destino del primer sueldo de Ismaila Sarr: un regalo para su padre que sorprende fuera de Senegal

El legado de Sadio Mané, símbolo de compromiso social y orgullo nacional en Senegal, es una referencia para otros futbolistas como Ismaila Sarr. Este creció admirándolo y ahora comparte vestuario con él en la selección.

En el caso de Mané, ha construido una imagen alejada de los grandes lujos, reinvirtiendo parte de su fortuna en su comunidad natal con proyectos como la construcción de un hospital, escuelas o infraestructuras básicas en su localidad de Bambali, donde ha destinado cientos de miles de euros a mejorar las condiciones de vida de su pueblo.

Por su parte, Sarr no invirtió el primer sueldo ni en una vivienda ni en un coche, nada de grandes lujos. El futbolista destinó la remuneración a un rebaño de ovejas para su padre. Y es que en Senegal, los rebaños forman una parte muy importante de la economía y de la cultura tradicional, siendo considerados un símbolo de riqueza y estatus.

Mané como referente

Ismaila Sarr nació en Saint-Louis, una ciudad situada en la costa noreste del país africano, situada junto a la desembocadura del río Senegal. Creció con una vida sencilla y admirando a Sadio Mané, nutriéndose de sus goles y partidos con el objetivo de seguir su camino.

Ambos futbolistas formaron parte de Generation Foot, la academia creada por el exfutbolista Mady Touré para ayudar a los jóvenes futbolistas senegaleses a llegar a lo más alto y darse a conocer fuera del país. Más tarde, cuando Sarr aterrizó en 2019 en el Watford, recibió el apoyo de Mané.

El delantero senegalés había llegado cinco años antes al Southampton FC y le dio consejos que le sirvieron de ayuda para adaptarse a esa nueva etapa: "Es como un hermano mayor", señaló Ismaila Sarr en una entrevista a la BBC.

Protagonismo de Sarr

El delantero se proclamó campeón de la Conference League con el Crystal Palace y terminó la competición como máximo goleador con nueve tantos. Además, anotó otros nueve en la Premier League y terminó con 21 en todas las competiciones más dos asistencias. Su gran rendimiento le ha llevado a estar disputando su tercer Mundial.

Durante el tiempo que estuvo lesionado en diciembre y ausente por la Copa de África en enero, el club inglés notó su falta y fueron doce partidos sin ganar. Reflejo de esa importancia dentro del club, fue elegido jugador de la temporada del Crystal Palace.

Cabe destacar que durante la final de la Copa de África frente a Marruecos pudo convertirse en el héroe del país con el tanto que les daría el triunfo y el título; sin embargo, el árbitro lo anuló señalando falta previa sobre Achraf Hakimi.