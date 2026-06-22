El duelo que dominó los Mundiales del siglo pasado: Argentina y Austria reactivan una rivalidad olvidada

Argentina y Austria protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan igualadas con tres puntos después de imponerse en sus respectivos estrenos y el choque puede resultar decisivo para determinar quién toma ventaja en la lucha por el liderato del grupo.

La Albiceleste arrancó el torneo con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia en un encuentro marcado por una nueva exhibición de Leo Messi. El capitán argentino volvió a demostrar que, incluso en la recta final de su carrera internacional, continúa siendo capaz de decidir partidos al máximo nivel.

Austria tampoco falló en su debut. El combinado centroeuropeo se impuso por 3-1 a Jordania en un partido que dominó de principio a fin y en el que confirmó el crecimiento que viene experimentando durante los últimos años.

Cuando el tango y el vals dominaban los Mundiales

Aunque hoy puedan parecer selecciones pertenecientes a escalones distintos del fútbol internacional, Argentina y Austria comparten una historia mundialista mucho más rica de lo que muchos aficionados recuerdan. Durante las primeras décadas del siglo XX, ambos países figuraban entre las grandes referencias futbolísticas del planeta. Argentina comenzaba a construir la identidad que la convertiría en una de las potencias históricas del fútbol mundial, mientras que Austria asombraba a Europa con el célebre Wunderteam, considerado por muchos especialistas como uno de los mejores equipos de su época.

La selección austríaca de los años treinta revolucionó el juego con un estilo técnico, ofensivo y elegante que inspiró a generaciones posteriores. Por aquellas fechas, Argentina ya era una de las grandes potencias sudamericanas y empezaba a consolidar una rivalidad futbolística con algunas de las mejores selecciones del continente europeo. Los enfrentamientos entre ambos conjuntos fueron frecuentes en una época en la que el fútbol internacional comenzaba a crecer y a construir muchas de las rivalidades que hoy forman parte de la historia de los Mundiales.

Messi vuelve a liderar el sueño argentino

Buena parte de las miradas volverán a centrarse en Leo Messi. El capitán argentino firmó una actuación sobresaliente frente a Argelia y demostró que sigue siendo el principal referente ofensivo de una selección que aspira a pelear por el título. La victoria en el debut ha disparado el optimismo entre los aficionados argentinos, que sueñan con volver a ver a su selección en las rondas finales del torneo. Sin embargo, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni es consciente de que Austria supondrá una exigencia muy superior a la que representó Argelia.

El centro del campo austríaco destacó especialmente en la primera jornada y su capacidad para presionar y mantener la intensidad durante los noventa minutos puede convertirse en uno de los principales problemas para la Albiceleste.

Un partido que puede decidir el liderato

Más allá del componente histórico, el encuentro tiene una enorme importancia deportiva. Con ambos equipos empatados a tres puntos, una victoria permitiría dar un paso de gigante hacia la clasificación para los dieciseisavos de final y, además, acercarse al primer puesto del grupo.

Argentina parte como favorita por calidad individual y experiencia en este tipo de escenarios, pero Austria llega con la intención de confirmar que forma parte de la nueva generación de selecciones europeas capaces de competir contra cualquiera. El resultado puede marcar el futuro inmediato de ambas selecciones en el torneo. Para Argentina sería una oportunidad de consolidar su candidatura al título. Para Austria, la posibilidad de protagonizar una de las grandes sorpresas del Mundial y recuperar parte del prestigio.