El fútbol mueve la hostelería y el ocio con nuevas iniciativas para seguir a España

Los partidos de la selección española en el Mundial llegan acompañados de distintas propuestas gastronómicas, de ocio y de consumo pensadas para que los aficionados vivan la cita más allá del terreno de juego.

Por una parte, Levaduramadre se suma al ambiente futbolero con una promoción especial durante todo el campeonato. La firma ofrecerá un 3x2 en cookies a los clientes que acudan a cualquiera de sus tiendas vistiendo la camiseta oficial de su selección el día que juegue su equipo.

"En nuestras panaderías vemos cada día cómo el pan une a los vecinos. Durante el Mundial, el fútbol une al mundo", explican desde la compañía. La cadena reivindica así el papel de sus obradores como punto de encuentro para quienes disfrutan del deporte en compañía.

También Hard Rock Hotel Madrid ha preparado una experiencia especial para los aficionados dentro de la campaña global All Teams. One Place., impulsada por Hard Rock International y vinculada a su colaboración con Leo Messi.

El hotel madrileño, situado en la ronda de Atocha, emitirá en directo todos los partidos de la selección española, así como una selección de los principales encuentros del torneo, en el lobby y en The Green Room para reservas privadas de grupos.

Además, el establecimiento ofrecerá un menú especial para la ocasión, con un entrante, una hamburguesa con patatas fritas y un refresco. La experiencia se completa con una camiseta de edición limitada dedicada a la selección española, disponible en su Rock Shop.

Por su parte, los quioscos españoles reciben también dos nuevas propuestas editoriales para los aficionados: Las Catedrales del Fútbol y Las Figuras del Fútbol, dos calendarios concebidos para acompañar al fan durante el camino hacia el Mundial 2026 y el Mundial Femenino 2027.

Ambos productos cubren el periodo de mayo de 2026 a diciembre de 2027 bajo el concepto "Dos años. Dos Mundiales" e incluyen todos los partidos del Mundial 2026 y fechas clave del Mundial Femenino 2027.

Las Catedrales del Fútbol pone el foco en los grandes estadios y sedes internacionales, mientras que Las Figuras del Fútbol gira en torno a los grandes nombres del fútbol masculino y femenino.