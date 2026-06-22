Messi hace doble historia en los Mundiales: su golazo y el horrible penalti

Argentina, crecida tras su excelente puesta a punto frente a Argelia en el Mundial, salió con todo ante una Austria que no entró bien al partido. La gran presión tras pérdida de los de Scaloni desconectó a los austriacos. A los ocho minutos -tras revisarlo en el VAR- el colegiado señaló pena máxima a favor de la Albiceleste. Lionel Messi, que anotó un hat-trick histórico en el debut, fue el encargado de lanzar el penalti.

Leo Messi también es humano 😱 El 🔟 falla el penalti que lo hubiera colocado como el máximo goleador de la historia de los Mundiales#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vgMYIL1cEr — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

No estuvo fino el ex del Barcelona. La paradinha no se la comió el meta austriaco que aguantó muy bien hasta el final. Se hizo grande y Messi tuvo que ajustar tanto su disparo que lo lanzó fuera.

#OJOALDATO - 22 de junio de 2026. Justo 40 años después del doblete de Maradona ante los ingleses, Leo Messi lanza un penalti para convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo… y termina convirtiéndose en el jugador con más penaltis fallados (3) en la… pic.twitter.com/9d0fqPEQLT — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026

Si Leo hizo historia en el debut en el Mundial con una actuación estelar encumbrada con tres goles, en este segundo encuentro también hizo historia de alguna manera y es que no es muy habitual ver al astro argentino lanzar tan mal un penalti y fallarlo. Además, en una fecha señalada. Este 22 de junio de 2026. Justo 40 años después del doblete de Maradona ante los ingleses, Lionel lanza un penalti para convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo… y termina convirtiéndose en el jugador con más penaltis fallados (3) en la historia del torneo (ya falló en 2018 ante Polonia y en 2022 frente a Austria), superando los dos que erró Asamoah Gyan (2006 y 2010).

No hubo que esperar mucho para que se desquitara

Messi, al que se le notó algo ansioso tras fallar la pena máxima, hizo historia convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de los Mundiales -con 17 tantos- superando a Klose con un tanto en el minuto 38. Pase atrás de Mac Allister para el genio de Rosario. Jugó por dentro Argentina y encontró los tan ansiados espacios. Messi controla y define al palo corto y sitúa el 1-0.