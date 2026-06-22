El secreto detrás de la emoción de Bellingham al escuchar el himno

Jude Bellingham volvió a ser protagonista con la selección inglesa en el estreno de Inglaterra en el Mundial de 2026. El centrocampista del Real Madrid marcó uno de los goles en la victoria por 4-2 frente a Croacia y dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada antes incluso de que comenzara el partido. Durante la interpretación del himno nacional, el futbolista apareció visiblemente emocionado mientras sonaba el "God Save the King".

La escena no pasó desapercibida para aficionados y medios de comunicación. Pero además, no es la primera vez que Bellingham muestra una especial sensibilidad durante ese momento previo a los encuentros; ahora, por fin, el jugador ha explicado el motivo que se esconde detrás de esas imágenes.

Según ha revelado en declaraciones recogidas por medios ingleses, cada vez que escucha el himno nacional piensa en su abuelo, fallecido poco antes de que él debutara con la selección absoluta. Un recuerdo que sigue muy presente en su carrera y que convierte cada interpretación del himno en un momento especialmente significativo.

"Pienso en mi abuelo, que falleció justo antes de mi debut con la selección inglesa. Era muy patriota. Era inglés de pura cepa. Podía contarte todos los detalles sobre cada guerra, cada batalla, cada rey y cada reina", explicó el futbolista.

Un debut marcado por la emoción

Recordemos que el estreno de Bellingham con la camiseta de los Three Lions tuvo lugar el 12 de noviembre de 2020. Con apenas 17 años, disputó sus primeros minutos con la absoluta en un amistoso frente a Irlanda que terminó con victoria inglesa por 3-0.

Aquel momento, que para cualquier futbolista representa uno de los hitos más importantes de su carrera, estuvo inevitablemente condicionado por la reciente pérdida de su abuelo. Seis años después, el centrocampista sigue asociando el himno nacional a ese recuerdo familiar.

Por tanto, para Bellingham, el "God Save the King" va mucho más allá de una ceremonia protocolaria antes de los partidos. El jugador considera que es un instante único para reflexionar sobre el camino recorrido y sobre todas las personas que han contribuido a que haya llegado hasta la élite del fútbol mundial.

"Creo que el himno nacional es la última oportunidad que tienes para ser realmente consciente de las personas que te han ayudado a llegar hasta aquí y de lo que significa ser de Inglaterra", señaló.

El papel fundamental de su familia

El futbolista del Real Madrid también aprovechó para destacar el papel que ha desempeñado su entorno más cercano en su desarrollo personal y deportivo. Además de recordar a su abuelo, mencionó a varios miembros de su familia como pilares fundamentales en su carrera.

Bellingham aseguró que durante esos instantes previos a los partidos también piensa en los sacrificios realizados por sus padres y por su hermano menor, Jobe, quien también ha seguido sus pasos en el fútbol profesional.

"Pienso en el resto de mi familia y en los sacrificios que han hecho para que yo llegara a esta etapa. Mi madre, mi padre y mi hermano Jobe han sido muy importantes para mí. Mi hermano ha sido un apoyo constante", afirmó.

La estrecha relación familiar ha sido una constante a lo largo de la trayectoria del internacional inglés, que en numerosas ocasiones ha destacado la importancia del respaldo recibido desde sus primeros años en el fútbol.

Inglaterra busca acabar con seis décadas de espera

La selección inglesa arrancó el campeonato con una de las actuaciones más convincentes entre las principales candidatas al título. Mientras otras selecciones favoritas dejaron algunas dudas en la primera jornada, Inglaterra mostró argumentos sólidos para aspirar a llegar lejos en el torneo.

Bellingham, que está a punto de alcanzar las 50 internacionalidades con la selección absoluta, afronta además su segunda participación en una Copa del Mundo después de su experiencia en Catar. El centrocampista ha reconocido recientemente el orgullo que supone volver a disputar el torneo más importante del fútbol.

Con una generación llena de talento y tras un debut prometedor, Inglaterra sueña con poner fin a una sequía histórica. Los Three Lions no levantan un gran título internacional desde el Mundial de 1966, conquistado precisamente en casa. Sesenta años después, la ilusión vuelve a estar intacta y futbolistas como Jude Bellingham se presentan como una de las grandes esperanzas de una selección que aspira a volver a hacer historia.