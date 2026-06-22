Guerra en las playas de Cádiz tras la prohibición de jugar con pelota por multas de 750 euros

Las playas de Cádiz vuelven a ser escenario de polémica en plena temporada de verano por la aplicación de una ordenanza municipal que prohíbe jugar al balón en la orilla durante la temporada de baños. La normativa contempla sanciones de hasta 750 euros y ha provocado ya la intervención de la Policía Local, que ha requisado alrededor de 20 balones en apenas dos dílas.

El objetivo de la medida, según el Ayuntamiento, es garantizar la convivencia entre bañistas y evitar molestias en zonas especialmente concurridas. Sin embargo, la decisión ha reabierto un debate recurrente cada verano entre quienes defienden la regulación y quienes la consideran excesivamente restrictiva.

Requisas y avisos previos de la Policía Local

Según fuentes municipales, los agentes actúan en primer lugar advirtiendo a los usuarios que están jugando con balón en la orilla. Solo en caso de desobediencia o reincidencia proceden a requisar el material e incluso a tramitar posibles sanciones económicas.

La Policía Local ha confirmado que en los dos primeros días de actuación en las playas gaditanas ya se han retirado una veintena de balones, que posteriormente serán donados a asociaciones y centros educativos.

Una norma que busca evitar molestias entre bañistas

La prohibición se recoge en la ordenanza municipal de playas, que establece que los deportes con balón solo pueden practicarse en zonas habilitadas y señalizadas, recogidas en el plan de explotación de playas. Estas áreas cuentan con espacios específicos para fútbol, balonmano o voleibol, diseñados para evitar interferencias con el resto de usuarios.

El incumplimiento de esta normativa se considera una infracción leve y puede ser sancionado con multas de hasta 750 euros. En caso de reiteración, la infracción puede escalar a grave, con sanciones aún mayores.

Opiniones divididas entre los bañistas

La medida ha generado división entre los usuarios de las playas. Algunos bañistas consideran que la norma es necesaria para evitar accidentes y garantizar la tranquilidad en zonas muy concurridas. "Puede venir un balonazo y te da", señalan algunos visitantes, que apoyan la intervención de las autoridades.

Otros, en cambio, creen que se trata de una restricción excesiva para una actividad habitual en la playa durante el verano. "Si hay mucha gente en estas zonas, es normal que no se permita jugar", opinan algunos usuarios, mientras que otros defienden que, en zonas menos saturadas, debería permitirse la práctica sin problemas.

Un debate que vuelve cada verano

La normativa no es nueva, aunque su aplicación estricta este verano ha reavivado la polémica. Desde la Policía Local recuerdan que el objetivo no es sancionar de forma sistemática, sino priorizar la convivencia y reducir posibles conflictos entre bañistas.

Con la llegada de la temporada alta, Cádiz vuelve a situarse en el centro de un debate habitual: el equilibrio entre el ocio deportivo en la arena y el derecho al descanso de quienes buscan tranquilidad en la playa.