Joel Williams, el futbolista que no quiso perderse el Mundial: de descartado por su seleccionador a fotógrafo

A veces el fútbol regala historias que valen más que el gol de la victoria en el minuto 98. Mientras las cámaras apuntan a las estrellas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un futbolista panameño se ha convertido en protagonista... por estar al otro lado del objetivo.

Se llama Joel Williams, tiene 28 años y juega de centrocampista en el Unión Coclé FC. Y cuando el seleccionador de Panamá, el exazulgrana Thomas Christiansen, decidió dejarle fuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo, lejos de lamentarse en casa tomó una decisión tan inesperada como entrañable: acudir igualmente al torneo... como fotógrafo.

Del vestuario a la banda

Williams no quiso perderse el Mundial de ninguna manera. Sin hueco entre los elegidos, buscó otra acreditación. Si no podía pisar el césped calzándose las botas, lo haría con una cámara colgada del cuello y un peto de fotógrafo sobre los hombros.

El propio jugador reconoce que la fotografía no es una ocurrencia improvisada, sino una pasión que le acompaña desde hace años. "No es común que un fotógrafo sea futbolista, pero es mi hobby y mi pasión", explicó durante el torneo.

El resultado es una de las imágenes más singulares de este Mundial: un profesional del fútbol retratando desde la línea de banda a los compañeros con los que soñaba compartir convocatoria.

Un regalo que lo cambió todo

La afición de Williams por la fotografía nació gracias a un regalo familiar. Su padre, pastor evangélico, le obsequió con una cámara con la idea inicial de grabar vídeos relacionados con música cristiana. Sin embargo, aquella herramienta acabó convirtiéndose en una segunda vocación. Poco a poco fue especializándose en fotografía deportiva hasta compatibilizar ambas facetas.

Así es Joel Williams: futbolista entre semana y fotógrafo cuando el balón lo permite. Y, ahora, mundialista sin ser mundialista.

La historia, eso sí, tiene un pequeño obstáculo. El campeonato y el calendario doméstico amenazan con chocar. Si Panamá supera la fase de grupos y prolonga su aventura, Williams podría verse obligado a regresar antes de tiempo para reincorporarse a la disciplina de su club con vistas al inicio del Torneo Apertura panameño. Un bendito dilema para alguien que ya ha ganado su propio Mundial.

Porque hay quienes viajan a una Copa del Mundo para levantar el trofeo. Otros, para jugar unos minutos. Y luego está Joel Williams: el futbolista de Panamá que no quiso perderse la gran cita de ninguna manera y va a acabar inmortalizándola detrás del objetivo.