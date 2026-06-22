Julián Álvarez suelta el bombazo: "Lo mejor es un traspaso, quiero cumplir mi sueño"

Bombazo tras el Argentina - Austria. Después de que Lionel Messi hiciera historia con su doblete situándose como el máximo goleador del Mundial (18 tantos) y diera a Argentina su segunda victoria, Julián Álvarez quiso quitarle el foco a su capitán tras pasar por zona mixta.

Julián Álvarez desvelaba el rumbo que quiere que tenga su futuro y deja clara su intención de irse del Atlético de Madrid como afirmó en unas declaraciones a ESPN. "Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño", afirmó el argentino.

💣🔥"No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño" La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

El delantero ya ha manifestado por medio de su agente en el pasado que a todo argentino le gustaría jugar en el club donde Lionel Messi hizo historia. Julián Álvarez asegura que no es el momento ideal para hablar de su futuro pero que quiere ser honesto: "No puedo esconderme, ni actuar como si no quisiera ser claro, intento ser honesto", desveló.

Tanto el Barcelona como el Real Madrid -Florentino Pérez presentó una oferta de 150 millones de euros-, además del Arsenal, han transmitido su interés en el fichaje del atacante, por el que el club rojiblanco se ha remitido a los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Julián, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, deja claro que no quiere seguir al lado de Simeone y que busca una salida inmediata del Atlético. Veremos como responde Apollo a este órdago de su gran estrella en su primer mercado como dueño del conjunto rojiblanco.