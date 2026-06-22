Las cuentas de España para pasar a dieciseisavos como primera de grupo

España, muy cerca de dieciseisavos como primera de grupo. El triunfo por cuatro goles a cero conseguido por la selección de Luis de la Fuente ante Arabia Saudí permitió al conjunto ponerse líder del Grupo H con cuatro puntos. Esta victoria se vio favorecida por el empate de Cabo Verde ante Uruguay (2-2) horas más tarde.

Los charrúas se encuentran en segunda posición con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, que se encuentra tercero. En la última posición, Arabia Saudí con un único punto conseguido en el empate inicial ante Uruguay.

Por delante, tan solo la última jornada de esta fase de grupos que se disputará en la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio. Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia son los duelos que decidirán todo. Si la selección española gana en Guadalajara, la primera posición estaría asegurada, pero el empate no lo garantizaría al cien por cien.

Si no se consigue el triunfo

El empate pondría a España con cinco puntos y con tres a Uruguay y, de conseguir el triunfo Cabo Verde ante Arabia Saudí, los caboverdianos igualarían a puntos. Sin embargo, cobraría especial importancia el goalaverage –ya que ambas selecciones empataron a cero en la primera jornada–. Después del 4-0 ante los árabes, Cabo Verde necesitaría ganar por cinco tantos para arrebatar el liderato a la selección española.

Si Uruguay consigue la victoria, España se quedaría en segunda posición con cuatro puntos. En ese contexto, el triunfo de Cabo Verde ante Arabia enredaría la situación y la selección tendría que acceder siendo una de las ocho selecciones en tercera posición. Si caboverdianos y saudís empatan, los de Luis de la Fuente se mantendrían segundos.

Aunque podrían ser suficientes cuatro si terminan con más goles a favor que España, en estos momentos la balanza está en el lado español con cuatro frente a dos. En el caso de que en este criterio se mantenga también el empate, pasa a ser importante el salto de tarjetas. El último de los criterios que habría que consultar sería el ranking FIFA.

El rival de dieciseisavos saldría del Grupo J, formado por Argentina, Austria y Jordania. De quedar en primera posición, la selección española se enfrentaría a los segundos de ese grupo y en caso de terminar en la segunda plaza, a los primeros. Por el momento, Argentina lidera seguida de Austria –con tres puntos cada una–, pero ambas selecciones se tienen que enfrentar y quedaría un partido más por disputar.