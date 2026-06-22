El Real Zaragoza afronta el verano más delicado de las últimas décadas. El descenso a Primera RFEF ha supuesto un golpe deportivo, económico e institucional de enorme calado para una entidad que, apenas hace cuatro años, prometía recuperar la estabilidad y regresar a la élite del fútbol español.

Ahora, sin el paraguas del fútbol profesional y obligado a reinventarse, el club aragonés trata de reconstruirse mientras crecen las dudas sobre la gestión del grupo propietario encabezado por Jorge Mas y Joseph Oughourlian.

El investigador deportivo Luis Serrano Antón, cuya labor de fiscalización de la actualidad blanquilla viene siendo clave, sostiene que el Zaragoza "mete primero la marcha atrás para coger impulso y acelerar en el ansiado regreso", aunque advierte de que la situación financiera y organizativa del club obliga a replantearse muchas de las decisiones adoptadas desde 2022.

Doce años después de Agapito

Para entender el presente hay que mirar al pasado. Han transcurrido 12 años desde que Agapito Iglesias abandonó definitivamente el club. En julio de 2014, tras una enorme presión social, política y mediática, el empresario soriano vendió la entidad por un euro, dejando tras de sí una deuda superior a los 106 millones de euros.

Entonces apareció la Fundación Real Zaragoza 2032, impulsada por empresarios aragoneses comprometidos con la supervivencia de la institución y liderada por el fallecido César Alierta. Junto a Cristian Lapetra, asumieron el reto de evitar la desaparición de un histórico del fútbol español.

Aquel periodo estuvo marcado por la austeridad. Según recuerda Serrano Antón, durante esos ocho años lograron reducir la deuda en unos 53 millones de euros y estabilizar una entidad que había estado al borde del precipicio. Sin embargo, el desgaste provocado por las críticas terminó precipitando la venta del club.

La llegada de Jorge Mas y el renacer de la esperanza

En junio de 2022, el zaragocismo recibió con ilusión la irrupción del nuevo grupo accionarial formado, entre otros, por Jorge Mas, Joseph Oughourlian, Pablo Jiménez de Parga y Juan Forcén.

La carta de presentación era ambiciosa. Mas, avalado por el éxito empresarial cosechado en Estados Unidos, aseguró públicamente que al Real Zaragoza no le faltaría apoyo económico y que el objetivo era devolver cuanto antes al equipo a Primera División.

Pero la realidad ha resultado muy distinta. Tal y como ha venido informando Libertad Digital en los últimos meses, las promesas iniciales han chocado con una gestión deportiva incapaz de construir un proyecto sólido y una situación económica que cada vez genera más y más interrogantes.

Mucho dinero invertido... y pocas soluciones

Uno de los datos más llamativos que aporta el investigador deportivo a este periódico es el relativo a las ampliaciones de capital. Desde la llegada del nuevo accionariado se han inyectado 38,6 millones de euros. Sin embargo, la deuda del club ha pasado de 53 millones a 39,7 millones. Es decir, apenas un tercio del dinero aportado habría servido para reducir el pasivo acumulado.

A ello se suma el impacto económico del descenso. Abandonar el fútbol profesional implica dejar atrás unos ingresos que, según las estimaciones manejadas, oscilaban entre los 9 y los 12 millones de euros anuales. La pérdida de esos recursos obliga al Zaragoza a operar en un escenario mucho más restrictivo.

En mayo pasado se anunció una futura ampliación de capital por valor de 20 millones de euros que deberá aprobarse en la junta de accionistas prevista para finales de diciembre. Sin embargo, Serrano Antón advierte de que ese dinero ya tendría destino asignado. Y es que 10 millones habrían sido adelantados para afrontar compromisos relacionados con la construcción de la Nueva Romareda; otros cinco millones corresponderían a pagos comprometidos para el presente ejercicio; y los cinco restantes servirían para atender deuda bancaria.

En definitiva, ese margen económico no estaría destinado a reforzar deportivamente al equipo en su intento de regresar de inmediato al fútbol profesional. La pregunta que se hacen muchos aficionados es evidente: ¿de dónde saldrá el músculo financiero necesario para sostener el proyecto deportivo?

Impagos y preocupación interna

Uno de los aspectos más delicados señalados por el investigador hace referencia a la tesorería del club. Según expone Serrano, la entidad no habría abonado las nóminas correspondientes al mes de mayo ni a jugadores ni al personal no deportivo, situación que también afectaría a proveedores.

De confirmarse definitivamente este escenario, supondría una circunstancia extremadamente preocupante para una institución obligada a transmitir estabilidad en un momento decisivo de su historia reciente. El contraste con aquella promesa de Jorge Mas, asegurando que nunca faltaría respaldo económico, resulta inevitable.

Mariano Aguilar, otra vez en el centro del foco

Pero el área deportiva tampoco escapa a las críticas. Libertad Digital ya había puesto el foco recientemente sobre el silencio de Mariano Aguilar y su papel dentro del organigrama blanquillo. Ahora, Serrano Antón vuelve a situarlo en el epicentro del debate. Así, el investigador recuerda que durante este cuatrienio se han sucedido ceses de directores generales, responsables deportivos y entrenadores, mientras la plantilla se reconstruía constantemente sin que pareciera existir una línea estratégica reconocible.

En paralelo, Fernando López Lobete continúa desempeñando funciones pese a haber sido cesado como director general, una anomalía organizativa que alimenta aún más la sensación de improvisación. Paradójicamente, por primera vez desde la llegada del actual grupo propietario, el director deportivo habría podido escoger al entrenador (Ibai Gómez) y diseñar el proyecto (con la salida de 26 futbolistas este verano, según anunció recientemente el director deportivo, Lalo Arantegui), conociendo de antemano los límites económicos existentes.

Todo ello, además, con una idea fuerza que vuelve a emerger: el sentimiento zaragocista como elemento vertebrador del nuevo intento de reconstrucción.

El espejo de Alierta y Lapetra

En medio del pesimismo generalizado, algunos sectores del entorno blanquillo miran hacia atrás en busca de inspiración. Serrano Antón considera que el modelo desarrollado por César Alierta y Cristian Lapetra puede ofrecer algunas enseñanzas útiles: contención económica, apuesta por la cantera y profesionales comprometidos con la identidad del club.

Aquel proyecto, con recursos limitados y sin grandes desembolsos, estuvo cerca de devolver al Real Zaragoza a Primera División. Ahora, tras tocar fondo con un descenso histórico, el club vuelve a enfrentarse a una decisión trascendental: insistir en fórmulas que no han funcionado o recuperar parte de la esencia que permitió mantener viva a la institución cuando parecía condenada.

Porque el Zaragoza ya ha comprobado que el dinero, por sí solo, no garantiza el éxito. Y porque, después de 12 años de sufrimiento, el zaragocismo exige algo más que promesas: exige un plan creíble para volver a levantarse.