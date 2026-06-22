Sin estadio, sin casa y sin fronteras: Irak reta a Francia sobreviviendo en el exilio futbolístico

Francia afronta la segunda jornada del Mundial 2026 con la tranquilidad que le dio su debut, aunque con la sensación de que todavía no ha alcanzado su mejor versión. La victoria por 3-1 frente a Senegal dejó destellos del enorme potencial ofensivo del conjunto francés, pero también algunos momentos de desconexión defensiva que mantienen ciertas dudas en el entorno del vigente aspirante al título.

Irak, en cambio, llega a este segundo encuentro con la necesidad urgente de reaccionar. La dura derrota por 1-4 ante Noruega en la primera jornada fue un golpe importante para sus aspiraciones en el torneo, obligando al conjunto asiático a buscar puntos de forma inmediata si quiere mantenerse con vida en el grupo.

Una selección obligada a vivir lejos de casa

La historia reciente de la selección iraquí está marcada por una circunstancia que va mucho más allá de lo puramente deportivo. Durante años, la inestabilidad política y los conflictos internos han condicionado de forma directa su preparación internacional, obligando al equipo nacional a trabajar lejos de su territorio en numerosas ocasiones.

En distintas etapas, Irak ha tenido que concentrar a sus futbolistas en países como Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, utilizando instalaciones prestadas y adaptándose constantemente a entornos cambiantes. Esta realidad ha convertido a la selección en una de las más singulares del panorama internacional, acostumbrada a competir sin la estabilidad que disfrutan la mayoría de combinados nacionales.

Lejos de ser una excepción puntual, este modelo de preparación se ha repetido durante años, condicionando tanto la planificación deportiva como el desarrollo de sus futbolistas internacionales.

Un equipo forjado en la adversidad

A pesar de estas dificultades estructurales, Irak ha conseguido mantenerse competitivo dentro del fútbol asiático y regresar a un Mundial supone ya un éxito significativo para el país. El equipo ha construido su identidad a partir de la resiliencia, la adaptación constante y la capacidad de competir incluso en condiciones muy desfavorables.

Esa mentalidad será clave ante una selección como Francia, que representa uno de los mayores desafíos posibles en el panorama mundial. El conjunto francés combina talento individual, profundidad de plantilla y experiencia en grandes torneos, lo que lo sitúa como uno de los principales candidatos a llegar lejos en la competición.

Un duelo con todo por decidir en el grupo

Más allá del evidente favoritismo francés, el encuentro tiene un peso importante en la clasificación del grupo. Una victoria de Francia podría dejar prácticamente encarrilado su pase a la siguiente fase, mientras que un buen resultado de Irak mantendría abiertas todas sus opciones y reabriría por completo el grupo.

El conjunto iraquí intentará apoyarse en su capacidad de sacrificio y en el orden táctico que le ha permitido competir en escenarios complicados. Francia, por su parte, buscará imponer su superioridad técnica desde el inicio para evitar cualquier sorpresa que complique sus aspiraciones en el torneo. El choque se presenta, por tanto, como un enfrentamiento entre dos realidades completamente opuestas: una selección llamada a dominar el fútbol mundial y otra que ha aprendido a sobrevivir en él a base de resistencia y adaptación constante.