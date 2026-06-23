Cristiano Ronaldo hace historia: marca en su sexto Mundial y supera a Messi

Cristiano Ronaldo continúa escribiendo páginas imposibles en la historia del fútbol. El delantero portugués ha vuelto a aparecer cuando su selección más lo necesitaba y, con sus goles ante Uzbekistán, alcanza un registro que ningún futbolista había logrado antes: marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

A sus 41 años, el capitán de Portugal volvió a demostrar que su relación con el gol permanece intacta. Un remate preciso tras un centro desde la banda de João Cancelo permitió a Cristiano entrar definitivamente en los libros de historia del Mundial.

Hasta este momento, Cristiano Ronaldo compartía el récord de haber marcado en cinco Mundiales distintos con Lionel Messi. Sin embargo, el portugués ha logrado separarse del argentino al conseguir ver puerta también en la edición de 2026.

ESTO ES HISTORIA DEL DEPORTE. CRISTIANO RONALDO, EL ÚNICO EN MARCAR EN 6️⃣ MUNDIALES 🤯 Con todos ustedes, la leyenda ✨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pNeY1satsa — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2026

Hay que recordar que la historia de sus goles mundialistas comenzó en Alemania 2006, cuando anotó por primera vez en la gran competición internacional. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, volvió a marcar. La misma cifra consiguió en Brasil 2014.

No obstante, su mejor actuación goleadora en un Mundial llegó en Rusia 2018, torneo en el que consiguió cuatro tantos. Posteriormente, en Qatar 2022, añadió otro gol a su cuenta antes de volver a aparecer en 2026. Con este último tanto, Cristiano suma ya diez goles en Mundiales repartidos de la siguiente manera: uno en 2006, uno en 2010, uno en 2014, cuatro en 2018, uno en 2022 y dos en 2026.

Una leyenda que desafía al calendario

La llegada de Cristiano a este Mundial estaba marcada por las dudas. Con 41 años y en la última etapa de una carrera extraordinaria, muchos se preguntaban si todavía podía ser decisivo en el escenario más exigente del fútbol. Después de un primer encuentro discreto, el portugués ha respondido ante Uzbekistán como mejor sabe: marcando.

Los goles ante Uzbekistán no sólo han servido para aumentar la ventaja de Portugal, sino que confirmó que Cristiano sigue siendo un jugador capaz de aparecer en momentos históricos. Aunque su récord de presencia goleadora en Mundiales ya es único, Cristiano todavía está lejos de la cima de máximos goleadores históricos del torneo.

Recordemos que Leo Messi lidera esa clasificación con 18 goles, seguido por Kylian Mbappé y Miroslav Klose con 16. Cristiano Ronaldo aparece con nueve tantos, una cifra menor pero conseguida a través de seis generaciones diferentes de Mundiales.

Precisamente ahí está la grandeza de su registro: no se trata sólo de cantidad, sino de longevidad. Ha sido capaz de mantenerse competitivo durante dos décadas en el mayor escenario del fútbol.