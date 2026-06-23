Cuándo se eliminan las tarjetas amarillas en este Mundial y cómo afecta a España

La inclusión en el Mundial 2026 de un mayor número de selecciones ha provocado la incorporación de una nueva eliminatoria de dieciseisavos de final que hasta el momento no había existido en este torneo. Con ello, el proceso de eliminación y limpia de tarjetas amarillas también ha sido modificado.

En fase de grupos, si el jugador recibe dos tarjetas amarillas en sus tres partidos, queda suspendido para el siguiente. Este criterio es el que se mantiene también en dieciseisavos, octavos y cuartos de final. Sin embargo, el contador de cartulinas amarillas se reinicia en dos cortes, a diferencia de antes, cuando solo se procedía en cuartos.

Volver a cero

La primera, una vez finalizada la fase de grupos, después de los tres primeros encuentros de cada una de las selecciones, tanto jugadores como entrenadores pasarán a la siguiente eliminatoria limpios. Excepcionalmente, de tener una sanción acumulada, sí deberán cumplir con ella. Ya sea por una expulsión o porque vean la segunda amarilla en el último encuentro previo a dieciseisavos.

El segundo de los cortes se establece en cuartos de final. De esta manera, los futbolistas parten en la semifinal con cero tarjetas amarillas asegurando a los seleccionadores poder contar con toda su plantilla para la final. Solo en el caso de ser expulsados en el partido previo, no podrían estar en la gran cita.

Por último, en el caso de que algún futbolista vea la tarjeta roja el 19 de julio en el MetLife Stadium de Estados Unidos, la sanción tendrá que cumplirla en el siguiente partido oficial de su selección.

En lo referente a España, el único jugador que tiene tarjeta amarilla es Pedri. De jugar ante Uruguay y ver la cartulina amarilla, no podrá estar presente en la siguiente ronda. Si no es sancionado, su contador volverá a cero en dieciseisavos.