El Betis llama a la puerta por Fran García... y el Real Madrid le enseña la factura

El futuro de Fran García podría pasar por Heliópolis, aunque, por el momento, la operación se encuentra congelada. El interés del Real Betis por el lateral izquierdo del Real Madrid es real, pero la respuesta recibida desde las oficinas de Valdebebas ha enfriado de golpe cualquier posibilidad de acuerdo.

Según ha informado el periodista Sergio Valentín a través de sus redes sociales, el conjunto verdiblanco se puso en contacto con el Madrid con la intención de explorar el fichaje del defensa de Bolaños de Calatrava —Ciudad Real—. Sin embargo, la entidad presidida por Florentino Pérez dejó clara desde el primer momento su postura: quien quiera llevarse a Fran García deberá poner sobre la mesa 20 millones de euros.

🚨🚨 El Betis se ha interesado en Fran García, pero.... 🚨🚨 El conjunto andaluz ha hablado con el Real Madrid para intentar fichar al lateral izquierdo. Se han llevado una respuesta que les ha dejado fríos: el Real Madrid ha pedido 20 millones de euros, una cantidad que no… pic.twitter.com/BmDYpQRsvu — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 23, 2026

Una cifra que, a día de hoy, queda muy lejos de las pretensiones económicas del Betis. El club andaluz considera excesiva esa cantidad para afrontar la operación y, según la citada información, las conversaciones se encuentran paralizadas.

La situación refleja también el valor que el Madrid sigue otorgando a Fran García. A pesar de la competencia existente en el lateral izquierdo —cuatro jugadores actualmente para ese puesto, pues además de Fran también están Álvaro Carreras, Ferland Mendy y el recién fichado Marc Cucurella— y de los constantes rumores sobre movimientos en esa demarcación, el club blanco no contempla desprenderse del jugador a cualquier precio.

Formado en la cantera madridista y recuperado procedente del Rayo Vallecano en el verano de 2023, Fran García ha ofrecido un rendimiento irregular desde su regreso al Bernabéu, alternando momentos de gran despliegue físico con otros en los que ha sido objeto de críticas. Aun así, en Valdebebas entienden que se trata de un futbolista con mercado y no están dispuestos a facilitar su salida.

Por ello, el Real Betis deberá decidir si incrementa notablemente su apuesta o si, por el contrario, dirige sus esfuerzos hacia otras alternativas para reforzar el carril izquierdo. De momento, la respuesta del Madrid es bastante contundente: 20 millones de euros o no habrá negociación por Fran García.