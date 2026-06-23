El Real Madrid no pujará por Julián Álvarez

El Real Madrid no hará más movimientos por Julián Álvarez. Este lunes, minutos después de la victoria de Argentina sobre Austria en el Mundial (2-0), el delantero del Atlético de Madrid abrió la caja de los truenos con unas declaraciones que provocaron un gran terremoto. "No es momento para hablar de esto —su futuro—, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club y lo mejor para todos es un traspaso y quiero cumplir mi sueño", dijo la Araña.

El FC Barcelona —sobre todo—, París Saint-Germain, Arsenal e incluso el Real Madrid suenan como posibles destinos del futbolista de Calchín, de 26 años. Mientras tanto, el Atlético de Madrid estudia denunciar al club azulgrana ante la FIFA por contactos con Julián: el club rojiblanco se mantiene firme en su postura y dice que la única vía para el traspaso del jugador es el pago de su cláusula de rescisión, que asciende a 500 millones de euros.

Hace dos semanas, el Real Madrid ya hizo una oferta de 150 millones de euros por Julián, en una maniobra que rápidamente fue entendida como una argucia del club blanco para encarecer el fichaje del argentino por el FC Barcelona.

Desde entonces, apenas se ha vuelto a hablar más de ese supuesto interés del Real Madrid por Julián Álvarez, mientras el club blanco se remite a esa oferta por valor de 150 millones de euros, y que fue rechazada de forma categórica por el Atlético de Madrid, sin que faltaran burlas hacia los blancos en las redes sociales del club colchonero.

Lo cierto es que estas palabras de Julián Álvarez no alteran la hoja de ruta del Real Madrid, que no entrará en pujas o subastas por el jugador. En el club blanco tienen al delantero en muy alta consideración, como quedó acreditado con esa oferta por valor de 150 millones de euros —en cumplimiento de la principal promesa electoral que Florentino Pérez hizo pocos días antes de las elecciones a la presidencia—, pero no pasará de ahí porque las prioridades son otras.

Lo cierto es que la normativa de la FIFA prevé sanciones para los clubes que induzcan a un jugador a romper su contrato. Cabe recordar en este sentido que el vínculo de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid es hasta el 30 de junio de 2030.