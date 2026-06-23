"Julián está enfrentado con el Cholo"

Las declaraciones explosivas de Julián Alvarez tras el partido de la selección argentina marcaron el programa de este lunes en El Primer Palo con Juanma Rodríguez, Israel Iñiguez, Alfredo Somoza, Dani Blanco y Sergio Fernández. El delantero argentino dijo que se quería marchar del Atlético de Madrid y que lo mejor era una transferencia

Para Isra Iñiguez "es un tema delicado pero es una forma de mostrar el descontento". Alfredo Somoza apuntó al "descontento del jugador con su entrenador que es un tema que ya habíamos apuntado aquí". Dani Blanco se reafirmó en lo comentado en otras tertulias. "Del Atlético se tienen que marchar todos si el jugador acaba en el Barcelona"

Sergio Fernández apuntó una variante interesante. "Gil Marín apalabró con el jugador su marcha. Si vienen cien millones el jugador va a salir y lo que quiere el delantero es ir al Barcelona" y fue más allá "esto es más viejo que el fútbol mismo. No es posible jugar donde no quieres jugar y esto se va a solucionar en las próximas horas".

La selección española fue el otro tema a debate y el descontento de los jugadores con la prensa. Iñiguez destacó que "algunos se dan mucha importancia y no es posible que se digan esas cosas tras el primer empate". Somoza estaba de acuerdo " en criticar ciertos aspectos porque a veces la crítica es buena" y Sergio Fernández dijo que "De la Fuente no puede atacar a la prensa porque forma parte de este círculo. Es asombroso el papel que tiene".