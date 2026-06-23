La batalla más desigual del Mundial: los millonarios croatas frente a una selección que vale una fracción de su rival

Panamá y Croacia afrontan una auténtica final anticipada en la segunda jornada del Mundial 2026. Los centroamericanos llegan obligados a reaccionar tras caer por la mínima frente a Ghana en un encuentro muy igualado que se decidió por pequeños detalles, mientras que los croatas dejaron buenas sensaciones pese a perder 4-2 contra Inglaterra en uno de los partidos más espectaculares y entretenidos de lo que va de torneo.

La situación clasificatoria convierte este duelo en uno de los más importantes del grupo. Una nueva derrota dejaría a cualquiera de las dos selecciones al borde de la eliminación, mientras que una victoria permitiría afrontar la última jornada con opciones muy reales de acceder a las rondas eliminatorias.

Dos mundos completamente diferentes

La diferencia económica entre ambas selecciones resulta gigantesca. Croacia cuenta con una generación de futbolistas acostumbrados a competir cada semana en algunos de los clubes más poderosos del planeta. Jugadores formados en la élite europea y con experiencia en equipos como el Manchester City, el Inter de Milán o el Bayern de Múnich forman la base de una selección que lleva años instalada entre las mejores del mundo.

Panamá, por el contrario, representa una realidad muy distinta. Buena parte de sus internacionales desarrollan sus carreras en ligas mucho más modestas de América y Centroamérica, con presupuestos que poco tienen que ver con las grandes competiciones europeas. La diferencia de valor de mercado entre ambas plantillas alcanza cifras millonarias que reflejan la distancia existente entre ambos proyectos futbolísticos.

Sin embargo, los panameños han demostrado en los últimos años que el dinero no siempre decide los partidos. Su crecimiento internacional les ha permitido competir cada vez con más frecuencia en grandes torneos y enfrentarse sin complejos a selecciones teóricamente superiores.

El fútbol como igualador

La historia de los Mundiales está llena de sorpresas protagonizadas por selecciones humildes capaces de derribar gigantes. Panamá pretende aferrarse precisamente a esa tradición para mantenerse con vida en el campeonato y protagonizar una de las grandes historias de esta fase de grupos.

Los Canaleros saben que una derrota podría dejarlos prácticamente eliminados y afrontan el encuentro con la presión de no poder fallar. Croacia tampoco llega cómoda. Después de la derrota frente a Inglaterra, otro tropiezo obligaría a los balcánicos a jugarse la clasificación en una última jornada de máxima tensión.

Una prueba de carácter para Croacia

Pese a la derrota inicial, el combinado croata dejó momentos de gran fútbol ante Inglaterra y fue capaz de competir de tú a tú durante buena parte del encuentro. Su calidad individual sigue situándolo como favorito sobre el papel, pero el Mundial ha demostrado desde los primeros días que ningún partido se gana antes de saltar al terreno de juego.

Panamá intentará aprovechar precisamente esa presión. Con menos focos y menos obligaciones, los centroamericanos buscarán convertir el encuentro en una batalla física e incómoda donde las diferencias de presupuesto y nombres propios tengan menos peso.

El choque enfrentará dos formas completamente opuestas de entender el fútbol: la experiencia y el talento de una potencia consolidada contra la ilusión de una selección acostumbrada a desafiar todos los pronósticos. En un Mundial donde las sorpresas ya han empezado a aparecer, Panamá sueña con convertirse en el próximo gigante inesperado.