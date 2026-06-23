La historia detrás del Inglaterra-Ghana que nadie esperaba encontrar en un Mundial

Inglaterra y Ghana protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Mundial. Ambos llegan tras estrenarse con victoria y el encuentro puede ser decisivo para determinar quién terminará liderando el grupo.

Los ingleses vencieron por 4-2 a Croacia en uno de los mejores partidos del torneo hasta la fecha. Harry Kane volvió a demostrar su capacidad goleadora en un encuentro frenético que ya registraba un espectacular 2-2 al descanso.

Ghana también comenzó con buen pie tras superar por 1-0 a Panamá, manteniendo viva la ilusión de una selección que busca recuperar el protagonismo de sus mejores generaciones.

Una relación mucho más profunda de lo que parece

Más allá del fútbol, Inglaterra y Ghana mantienen una conexión histórica y cultural muy intensa. Durante décadas, miles de familias ghanesas emigraron al Reino Unido y establecieron comunidades especialmente importantes en ciudades como Londres, Birmingham o Manchester. Esa relación ha terminado reflejándose también en el fútbol. Numerosos jugadores de la Premier League tienen raíces ghanesas o familiares directos nacidos en el país africano.

Algunos eligieron representar a Inglaterra, mientras que otros optaron por defender la camiseta de Ghana. En muchos casos, las familias quedaron divididas futbolísticamente, apoyando a ambos países al mismo tiempo.

Un partido con mucho más que tres puntos

El duelo trasciende lo puramente deportivo para convertirse en un enfrentamiento cargado de simbolismo para miles de familias repartidas entre ambos países.

Con el liderato en juego y una plaza para los dieciseisavos prácticamente al alcance del vencedor, Inglaterra y Ghana afrontan un encuentro donde el talento de la Premier League se mezclará con una de las historias humanas más curiosas de todo el Mundial.