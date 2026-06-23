La Liga F recurre a Pau Gasol para seguir vendiendo humo

La Liga F vuelve a vender humo con envoltorio de modernidad. Ahora se llama Gasol16 Ventures, llega con Pau Gasol como reclamo y se presenta como la gran solución para "profesionalizar", "internacionalizar" y "consolidar" el fútbol femenino profesional. La propuesta, según se ha publicado y según el propio comunicado remitido por la competición, asciende a 55 millones de euros —en cuatro años, no de golpe— y será votada por los clubes el próximo lunes 29 de junio.

Sobre el papel suena extraordinario, pero en la práctica obliga a hacerse una pregunta bastante menos cómoda: ¿por qué una competición por cuya caja han pasado más de 100 millones de euros en cuatro temporadas —entre dinero público, derechos audiovisuales, derechos comerciales, patrocinios y aportaciones del fútbol masculino— necesita ahora que un vehículo inversor venga a poner orden donde sus gestores no han sabido construir un modelo sostenible?

Y la segunda pregunta es todavía más incómoda: ¿van a seguir los mismos gestores que han llevado a la Liga F a necesitar un fondo de inversión al rescate?

El relato oficial

El comunicado de la Liga F es un prodigio de propaganda corporativa. Habla de la "mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino" y de una competición que "viene consolidando una trayectoria de crecimiento" hasta situarse como referente continental. Nada que objetar a que Pau Gasol vea negocio. Al contrario. Si un inversor privado arriesga su dinero es porque entiende que hay potencial donde los actuales dirigentes sólo han demostrado dependencia de la subvención, del paraguas político y del dinero ajeno.

La entrada de Gasol no es una mala noticia. En absoluto. La mala noticia es que llegue como certificado de fracaso de una gestión que, tras cuatro años de profesionalización, no ha sido capaz de sostenerse sin acudir sucesivamente al CSD, a LaLiga, a los patrocinadores adelantados, a La Quiniela y ahora a un fondo privado. Los clubes deberían preguntarse si el problema era la falta de dinero o quién lo administraba.

Otros cinco millones mientras el resto espera

La Liga F ha recibido 20 millones de euros en subvenciones directas del Consejo Superior de Deportes para su estructura y funcionamiento. A ello se suman otros más de 20 millones destinados a infraestructuras de clubes. Y ahora el Gobierno ha abierto la puerta de La Quiniela desde la temporada 2026/27, con un reparto que puede suponer varios millones anuales.

Pero el asunto inmediato no es sólo la Quiniela futura. El problema está en la temporada 2025/26: esos cinco millones que la Liga F había presupuestado y que no llegaron porque el Gobierno no desarrolló a tiempo el decreto. Ahora Uribes busca una solución para tapar ese agujero, mientras otras federaciones, otros deportes femeninos y muchos clubes modestos siguen haciendo equilibrios con presupuestos ridículos. La igualdad, cuando se administra a dedo, empieza a parecerse demasiado a un privilegio.

Tolón, Azpitarte y los papeles

La ministra Milagros Tolón ya fue preguntada en el Senado por Vicente Azpitarte (PP) sobre la justificación de las ayudas públicas concedidas a la Liga F y sobre la documentación que pudiera tener encima de la mesa el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes. Tolón negó la existencia de un informe de incumplimientos y acusó al senador de mentir.

El problema es que se ha publicado que el CSD requirió la subsanación de 4,7 millones de los 5 millones concedidos en 2022. Casi toda la ayuda. Y ese expediente, con sus justificaciones, reparos y anotaciones, llevaría más de un año en la órbita del Consejo Superior de Deportes. Si esto es así, la pregunta política es inevitable: ¿qué está tapando Uribes mientras vuelve a buscar dinero para la misma competición?

El milagro de las licencias

La maquinaria triunfalista tampoco se detiene. La Liga F presume ahora de que el fútbol femenino español ha alcanzado las 127.242 licencias y atribuye el crecimiento al "impacto de la profesionalización". Conviene no insultar la inteligencia de nadie. España fue campeona del mundo en 2023. El Barcelona ha arrastrado audiencias, títulos europeos y referentes globales. Las federaciones territoriales, los clubes de base y miles de entrenadores llevan años trabajando lejos de los focos. Convertir todo ese fenómeno en mérito de la Liga F es, sencillamente, apropiarse del trabajo de otros.

La profesionalización puede ayudar. La visibilidad también. Pero una cosa es contribuir y otra muy distinta ponerse la medalla de un crecimiento que tiene causas mucho más amplias que la foto de sus dirigentes.

La denuncia de Galán

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Galán, lleva meses reclamando explicaciones sobre la gestión de la Liga F, el destino de las subvenciones, las facturas, los justificantes de ingreso, los conceptos, los importes, los arbitrajes y las posibles duplicidades. No hablamos de una pelea deportiva. Hablamos de dinero público.

Antes de bendecir una operación privada a largo plazo, antes de blindar la Quiniela desde la 2026/27 y antes de buscar otros cinco millones para salvar la 2025/26, el Gobierno debe explicar qué se ha hecho con el dinero ya entregado. Y la Liga F debe enseñar los papeles. No memorias genéricas. No comunicados triunfalistas. Facturas, conceptos, importes y pagos.

El fútbol femenino no es la coartada

La actualidad política tampoco ayuda. Con el foco puesto en la condena de José Luis Ábalos y en las informaciones sobre Leire Díez, ABC publicó que Tolón recibió a la exmilitante socialista por un proyecto impulsado por Ábalos. No se trata de afirmar una relación con la Liga F que no está acreditada. Se trata de recordar que una ministra no puede exigir confianza pública mientras esquiva explicaciones en expedientes distintos.

Gasol puede ser la solución empresarial. El problema político sigue siendo el mismo: Uribes, Tolón y la propia Liga F tienen que explicar por qué, después de tanto dinero público, el modelo necesita ser rescatado. Y, sobre todo, por qué los españoles deben volver a pagar antes de saber si la factura anterior estaba correctamente justificada.