La "secta" futbolística de Cristiano que crece sin control a miles de kilómetros de Portugal

Portugal llega a la segunda jornada del Mundial 2026 con más dudas de las esperadas. El empate ante República Democrática del Congo dejó una sensación amarga en el conjunto luso, especialmente por la discreta actuación de Cristiano Ronaldo y por la incapacidad del equipo para transformar sus ocasiones en goles. Tampoco fue el estreno soñado para Bernardo Silva como nuevo jugador del Real Madrid.

Uzbekistán, por su parte, cayó por 1-3 frente a Colombia después de un partido mucho más abierto de lo esperado. La selección asiática había sorprendido durante los últimos años por su solidez defensiva, pero los colombianos consiguieron derribar un muro que parecía mucho más resistente.

Un país enamorado de Cristiano

Aunque pueda parecer sorprendente, Uzbekistán es uno de los países asiáticos donde más ha crecido la afición por el fútbol portugués durante las dos últimas décadas. La explicación tiene un nombre propio: Cristiano Ronaldo.

Los partidos del portugués han sido seguidos masivamente en el país desde su etapa en el Manchester United. Posteriormente, su paso por el Real Madrid terminó de convertirlo en un auténtico ídolo nacional para millones de aficionados uzbekos.

Las camisetas de Portugal son habituales en ciudades como Taskent y numerosos jóvenes crecieron siguiendo cada gol del cinco veces Balón de Oro. Para muchos aficionados locales, Portugal se convirtió casi en una segunda selección nacional.

Portugal necesita reaccionar

La situación deportiva obliga ahora a Portugal a dar un paso adelante. Una nueva decepción complicaría seriamente su clasificación y aumentaría la presión sobre una generación que sigue aspirando a conquistar el Mundial antes de la retirada definitiva de Cristiano.

Paradójicamente, el rival será una selección que probablemente cuente con más simpatizantes portugueses en las gradas de lo habitual. Una circunstancia extraña que añade un ingrediente diferente a uno de los encuentros más curiosos de esta segunda jornada.