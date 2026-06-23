Hubo un tiempo en que para una selección africana participar en un campeonato mundial de fútbol era prácticamente una quimera. Hasta el Mundial de 1970 sólo Egipto había jugado en la edición de 1934. A pesar de su enorme evolución. A pesar de su indudable calidad.

Todo ello provocó un cisma en el Mundial de Inglaterra de 1966. Hay quien asegura que la selección de Ghana podría haber realizado un digno papel en aquel campeonato. Una precursora de los Camerún o Nigeria que vendrían dos décadas más tarde. Sin embargo, no fue posible. A costa de eclipsar a una estrella emergente que, quizá por ello, ha quedado olvidada para el resto del mundo. Hablamos de Osei Kofi, uno de los mejores futbolistas ghaneses de todos los tiempos. Si no el mejor.

Una estrella fuera de lugar

Nacido en Koforidua el 3 de junio de 1940, Abbrei Osei Kofi fue un avanzado a su tiempo. En el continente africano apenas había contacto con el fútbol europeo. Sin embargo, Kofi jugaba como uno de los mejores extremos del planeta. Con una habilidad para el regate asombrosa, inaudita en aquella época para los futbolistas africanos, sería apodado como "el mago del regate", "el hombre de las cuatro piernas", o "el hombre orquesta". No sería el mejor apodo que recibiría...

No tarda en convertirse en la estrella del Asante Kotoko, el club más importante del país. Con el equipo con el que transcurriría toda su vida -es el futbolista con más partidos disputados en la competición local ghanesa- conquista seis ligas y una Copa de Campeones de África, siendo el primer conjunto ghanés que logra tal éxito.

Pero es con la selección con la que logra sus mayores hitos. Ya su debut es un signo de ello: lo hace ante el Real Madrid de Di Stefano, Puskas y Gento en un amistoso disputado en Accra en 1962. El resultado final, 3 a 3.

En 1963, ya siendo un jugador importante, conquista la primera Copa Africana de Naciones para Ghana, en un torneo disputado en casa. Más especial sería el de dos años después, en Túnez. Ghana logra el doblete -es el primer equipo en conseguirlo y el único hasta la Camerún de los 2000-, y Osei Kofi es el máximo goleador y el mejor jugador del torneo. Suyo es el gol, el 3 a 2, que le da la victoria en la prórroga de la final ante los anfitriones. Y en la siguiente edición vuelve a deslumbrar al continente, siendo el segundo máximo artillero, aunque en esta ocasión cae en la final ante Congo.

Por eso, a aquellos que afirman que Ghana, en pleno apogeo, podría haber desempeñado un gran papel en el Mundial de Inglaterra de 1966, no se les puede contradecir. Tampoco se les puede dar la razón. Porque nunca lo sabremos. Ghana no pudo participar. O, tal vez, convendría decir que no quiso participar.

Todo vino motivado por un sistema de clasificación injusto a todas luces. Una plaza en el Mundial debería disputarse entre África, Asia y Oceanía, que se añadirían a las diez selecciones europeas y las 5 americanas. Para todos, aquello era muy exagerado. Entendían que hubiera más plazas para los dos grandes continentes del fútbol. Pero sólo una plaza a disputarse entre tres continentes era una injusticia mayúscula. Y ya no sólo por el sistema, que dejaba fuera del mayor campeonato del fútbol mundial a una vasta representación. También por lo costoso que resultaba para aquellos países que quisieran participar de la clasificación.

Ghana, vigente campeona africana, llevaba la voz cantante. Pero encontró sustento en todo el continente africano. Al final, todos al unísono, decidieron boicotear el Mundial. No iba a participar ningún país africano. "Tras ver aquel torneo, no tengo ninguna duda de que podríamos haber sido uno de los mejores equipos del Mundial", diría Osei Kofi. Un lamento que traería consigo un resultado positivo: la FIFA reaccionaría y votaría por unanimidad que en el siguiente campeonato del mundo se concedería un cupo fijo para una selección africana, y otro para Asia.

Mejor que George Best…y como Pelé

La ausencia de Ghana en el Mundial, no hay duda, contribuyó al hecho de que la figura de Osei Kofi no trascendiera más allá de las fronteras ghanesas. Porque en aquella época, si no brillabas en Europa o en un Mundial, simplemente no existías.

Y no es que no hiciera méritos para ello. En 1968 el Asante Kotoko lleva a cabo una gira en tierras británicas. Un poco de aquella manera. Kofi recuerda cómo apenas les daban para alimentarse, llegaban a los encuentros exhaustos, e incluso en alguna ocasión tuvieron que jugar descalzos. Pero todo aquello no fue impedimento para que el futbolista llevara a cabo una gran exhibición ante el Stoke City. Y de anotar dos goles ante Gordon Banks, el portero por cierto de la Inglaterra campeona del mundo del 66.

Tal fue así que, según relata él mismo, el propio Banks fue a felicitarle al acabar el partido, y "me llevó ante un directivo del equipo inglés. Le dijo 'fichen a este tío, en dos años va a ser mejor que George Best’". Y el excelso guardameta ya conocía bien al futbolista africano: unos meses antes Kotoko y Stoke ya se habían enfrentado en Accra, y Kofi había marcado un gran gol.

El Stoke City se lanzó a por su fichaje. Kofi rechaza la oferta, diría la prensa británica. Pero nada más lejos de la realidad. El futbolista detalla que no se enteraría de la misma hasta semanas después, y bajo las amenazas de los dueños del Kotoko si decidía marcharse. "No pude decir que sí". Además, añade, le prometieron muchas cosas. Que luego, evidentemente, no se cumplieron.

Qué hubiera sido de haber podido Osei Kofi fichar por el Stoke y jugar en la liga inglesa en aquellos finales de los años 60 nunca se sabrá. Pero parece bastante claro que podría haber tenido recorrido en Europa. No lo decimos nosotros. Lo dice Carlos Alberto Parreira, el célebre entrenador brasileño -campeón del mundo como seleccionador en el 94- y que, curiosamente, debutó como técnico con la selección de Ghana. En 1967. Con Osei Kofi como estrella. "Es una lástima que haya nacido en África, porque tenía el potencial para llegar a ser tan fuerte como lo fue Pelé", diría de él.

Osei Kofi se retiró del fútbol en 1975, después de haber llevado a su equipo a dos finales más de la Liga de Campeones de la CAF. Una operación de la rodilla tras una caída en bicicleta de la que nunca podría recuperarse le obligó a hacerlo antes de tiempo.

Continuaría ligado al mundo del fútbol de diferentes maneras. La primera de ellas, como entrenador. Posteriormente, también como Coordinador de los Juegos Nacionales de Ghana, mostrando en más de una ocasión su descontento con la federación de fútbol de Ghana por cómo trataba y gestionaba el fútbol local. También contribuiría al desarrollo de la mujer en el fútbol, y en el deporte en general, del país. Y en 2018, tras la polémica por corrupción de la Federación, y con 78 años, fue elegido de nuevo en un Comité para tratar de solucionar la situación.

Para ello sin duda tendría mucho que ver su pasado como futbolista, sus cuatro veces mejor jugador de Ghana, sus dos veces mejor deportista del país... pero también su faceta como Sacerdote, que adquirió a principios de los años 70, bajo el nombre de Reverendo Osei Kofi.

Hoy, todos le imploran para que Ghana tenga un buen recorrido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El Mundial. Aquel del que no pudo disfrutar él, privando al resto del mundo de contemplar su genialidad.