Una de cal y otra de arena para el Real Madrid en los tribunales

Una de cal y otra de arena para el Real Madrid en el apartado judicial. El Tribunal Supremo ha dado la razón a los blancos contra LaLiga en cuanto a la gestión de los derechos audiovisuales adoptados en el año 2022; sin embargo, por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la "plena validez" de los acuerdos de LaLiga con el fondo de capital riesgo CVC.

Este martes por la mañana, a través de un comunicado publicado en su web oficial, la entidad blanca informaba de que el Supremo ha "confirmado definitivamente" la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de LaLiga que impidieron la participación del Real Madrid en diversas reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de la patronal de los clubes celebradas durante el año 2022.

"La Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó el pasado 10 de abril de 2024 el recurso de casación interpuesto por LaLiga y confirmó las resoluciones judiciales que declararon que dichas decisiones vulneraron los derechos de participación del Real Madrid y fueron adoptadas sin seguir el procedimiento legalmente exigible", explica el club en su web.

"Lejos de aceptar este pronunciamiento, LaLiga promovió posteriormente un incidente de nulidad con el objetivo de cuestionar una sentencia ya firme en sus fundamentos. El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir dicho incidente y ha rechazado de forma expresa que este mecanismo pueda utilizarse para reabrir un debate jurídico ya resuelto por los tribunales", añade. Según la entidad, esta nueva resolución "confirma definitivamente la corrección de la posición mantenida por el Real Madrid" durante todo este procedimiento y pone fin a los "sucesivos intentos de LaLiga de impugnar unas decisiones que han sido declaradas contrarias a Derecho".

Acuerdos de LaLiga con CVC

Minutos después se conocía que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Athletic Club y Real Madrid CF contra la sentencia que ya había rechazado su demanda frente a LaLiga por el acuerdo con el fondo CVC en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2021.

Según informa LaLiga, dicha resolución confirma la sentencia dictada por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid el 19 de febrero de 2024 y avala la validez de los acuerdos impugnados. "La sentencia rechaza que la operación suponga una cesión de los derechos audiovisuales a CVC y recuerda que los clubes siguen siendo titulares de dichos derechos, sin perjuicio de la comercialización conjunta atribuida legalmente a LaLiga", indica la patronal de clubes en un comunicado.

Asimismo, la Audiencia Provincial ha considerado que la aportación realizada por CVC se articula mediante un contrato de cuentas en participación destinado a financiar a los clubes asociados, mejorar la competición y maximizar el resultado de la comercialización de los derechos audiovisuales. "La Sala también descarta que los clubes no adheridos a la operación soporten sus costes, al concluir que el mecanismo previsto garantiza la neutralidad económica para ellos. En particular, la sentencia señala que los clubes no adheridos no tienen que asumir los gastos derivados de la operación y que el riesgo de impago corresponde, en su caso, a los clubes adheridos", añadió.

La Audiencia Provincial ha rechazado igualmente las alegaciones relativas a una supuesta falta de información, al considerar acreditado que LaLiga puso a disposición de los clubes la documentación necesaria, ofreció reuniones para resolver dudas y permitió el examen de documentación adicional con asesores. "La resolución concluye que los clubes contaron con información suficiente para adoptar una decisión fundada sobre los acuerdos sometidos a la Asamblea. La sentencia también confirma que la creación de la sociedad filial LGI se integra en la capacidad de autoorganización de LaLiga y no vacía sus funciones esenciales, ya que LaLiga mantiene las facultades de comercialización, gestión y organización de la competición", señaló.

Además, la Audiencia destaca que LaLiga conserva más del 91 por ciento del capital social de LGI y el derecho a nombrar a la mayoría de sus consejeros, lo que confirma el mantenimiento del control sobre dicha entidad. "LaLiga valora positivamente esta resolución, que supone un nuevo respaldo judicial a los acuerdos con CVC, refuerza su seguridad jurídica y confirma la corrección jurídica de una operación estratégica orientada a fortalecer la competición, apoyar a los clubes y maximizar el valor de los derechos audiovisuales del fútbol profesional español", concluyó sobre esta sentencia que el Real Madrid ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.