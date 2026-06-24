Colombia suda para ganar al Congo y meterse en dieciseisavos

La selección de Colombia sacó su billete para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de ganar este lunes con mucho sufrimiento por 1-0 a una aguerrida República Democrática del Congo, gracias a un gol en el tramo final de Daniel Muñoz en el choque disputado en el Estadio Akron de la localidad mexicana de Guadalajara.

El equipo colombiano tuvo muchos más problemas que en su estreno ante Uzbekistán y su imagen, salvo en los primeros 25 minutos, no fue tan brillante, aunque mucho tuvo que ver también la actuación del guardameta Lionel Mpasi-Nzau, que realizó un puñado de paradas, algunas muy meritorias para mantener a los suyos en pie.

Al final, un tanto del lateral del Crystal Palace, nuevamente de los más destacados de los de Néstor Lorenzo, acabó con el sufrimiento del combinado 'cafetero', que ahora se jugará el primer puesto del grupo K contra Portugal, mientras que el congoleño buscará entrar en los cruces con un triunfo ante los uzbecos.

Colombia salió lanzada en Guadalajara. El primer aviso fue congoleño, un potente disparo de Edo Kayembe, pero a partir de ahí la selección sudamericana se hizo ama y señora del partido, convirtiendo en protagonista al portero rival, un acertado Mpasi-Nzau que mantuvo a los suyos con vida durante muchos minutos.

El guardameta le metió una buena mano a Jhon Arias y el balón perdido no lo aprovechó Daniel Muñoz, un 'puñal' por la banda derecha, para empujarlo con todo a favor en lo que fue la ocasión más clara de los de Néstor Lorenzo en estos primeros 45 minutos. Mpasi continuó con su buen hacer y evitó el gol en un gran zurdazo desde fuera del área de James Rodríguez, se cruzó en el intento de Luis Díaz y se mantuvo firme en los lanzamientos lejanos de Johan Mojica y Gustavo Puerta.

Sin embargo, como en otros muchos partidos, la parada para hidratarse auxilió al equipo de Sébastien Desabre, que aprovechó esa pausa para reorganizarse y frenar el aluvión. El partido se frenó y la República Democrática del Congo sufrió menos pese al dominio continuo de su rival, que apenas sufrió en defensa, aunque el bético Cédric Bakambu dio un pequeño susto cuando no cabeció por poco un buen centro de Arthur Masuaku.

Daniel Muñoz abre la lata

Tras el paso por los vestuarios, hubo un nuevo amago de Colombia, frenado otra vez por Mpasi, bien colocado para evitar el 1-0 de Luis Díaz y con Jhon Arias enviando fuera el rechace de su salvadora parada. Sin embargo, en esta ocasión, el combinado 'cafetero' no encontró la continuidad y Néstor Lorenzo buscó rápidamente soluciones metiendo en el campo a Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero por un poco protagonista Luis Suárez y un intermitente James Rodríguez.

Pero Colombia continuó sin cogerle el pulso al partido y el combinado congoleño se fue sintiendo cada vez más cómodo e incluso dio un paso adelante después de la pausa que volvió a sentar mal a los colombianos, por primera vez en todo el partido teniendo que defenderse un tanto del acoso de su rival.

Pero entonces, los 'cafeteros' encontraron el alivio. Tras una buena presión, Juan Fernando Quintero encontró un hueco en la zaga para que el balón le llegase al incansable Daniel Muñoz, retando de nuevo a un Mpasi que esta vez no pudo hacer nada ante el disparo del lateral, desviado lo justo por Steve Kapuadi.

¡AHORA SÍ QUE VALE! 🇨🇴

LA MINA DE ORO DE COLOMBIA, ERES TÚ, DANIEL MUÑOZ 🚀#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1Jm18RPS4R — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2026

Quedaba algo más de un cuarto de hora para que los de Sébastien Desabre arañasen algo positivo y apretaron en busca de ello, con dos buenas acciones del portero Camilo Vargas para evitar males mayores para una Colombia que tampoco pudo sentenciar para evitar un final sufrido como todo el encuentro.