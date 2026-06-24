EEUU libra a la selección española del embargo por los impagos de Sánchez a las renovables

La selección española ha quedado fuera del radar judicial de uno de los fondos que persiguen en Estados Unidos el cobro de las indemnizaciones derivadas del polémico recorte a las primas de las energías renovables aprobado en 2013. Un tribunal del distrito de Columbia ha rechazado que el fondo Blasket pueda embargar activos vinculados al combinado nacional al considerar que ni la selección ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) son una prolongación jurídica del Estado.

La resolución, firmada el pasado lunes por el juez John D. Bates en plena disputa del Mundial de EEUU, México y Canadá, supone un importante revés para la estrategia del acreedor, que trataba de localizar bienes susceptibles de embargo en territorio estadounidense para ejecutar un laudo arbitral favorable.

La selección no es el Estado

Blasket sostiene un largo pulso con España a raíz de los cambios regulatorios introducidos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella reforma alteró el sistema de retribución de las instalaciones renovables y desencadenó una avalancha de reclamaciones internacionales por parte de inversores que consideraron vulneradas las condiciones bajo las que habían realizado sus inversiones.

El fondo obtuvo un laudo arbitral que reconocía su derecho a recibir una compensación de 47 millones de dólares. Ante la negativa del Estado español a satisfacer esa cantidad, inició en Estados Unidos un procedimiento de discovery, una fase destinada a localizar activos del deudor que puedan ser objeto de ejecución.

En ese contexto, Blasket dirigió citaciones a diversas empresas estadounidenses que prestan servicios a la selección española durante el Mundial, reclamando documentación financiera relacionada con la RFEF y el equipo nacional. Su tesis era que ambas entidades debían ser consideradas parte del propio Estado español.

Sin embargo, el juez Bates desmonta ese argumento. Aunque admite que el fondo puede investigar la existencia de activos embargables pertenecientes a España, subraya que "tanto la Federación Española de Fútbol como la selección son entidades jurídicas distintas y no existen pruebas suficientes de que sean un alter ego del Estado español".

El juez rechaza ampliar el perímetro del embargo

España solicitó la anulación o, al menos, la modificación de esas citaciones al entender que imponían cargas desproporcionadas, perseguían información irrelevante y suponían una suerte de hostigamiento hacia la Federación y el equipo nacional.

La corte estadounidense ha respaldado esa posición. Según recoge la resolución, la información financiera de la RFEF y de la selección carece de relevancia a efectos de ejecutar la sentencia contra el Reino de España precisamente porque no forman parte de la misma personalidad jurídica.

El magistrado también cierra la puerta a otra de las pretensiones del fondo: incorporar al Banco de España dentro del grupo de entidades susceptibles de embargo. Bates recuerda que ambas partes ya habían acordado excluirlo del procedimiento y concluye de manera tajante que el organismo emisor "no puede formar parte de la definición de España".

Una factura multimillonaria que sigue creciendo

El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando el Ejecutivo de Rajoy reformó el sistema de incentivos a las energías renovables. Los recortes afectaron a la rentabilidad esperada de numerosas inversiones y dieron pie a decenas de arbitrajes internacionales, especialmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

Más de una década después, la factura continúa aumentando. España acumula una deuda de 2.316 millones de euros con empresas afectadas por aquellos recortes retroactivos. A esa cantidad hay que añadir 552 millones de euros en concepto de costes financieros y gastos legales derivados de los impagos.

La decisión del tribunal de Columbia no extingue esa obligación ni pone fin a la batalla judicial abierta por los acreedores internacionales. Pero sí evita, al menos por ahora, que la imagen y la actividad comercial de la selección española acaben atrapadas en uno de los litigios más costosos heredados de la política energética de la última década.