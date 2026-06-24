El extraño patrón que se repite una y otra vez con México en los Mundiales

México vuelve a llegar a una última jornada mundialista con la clasificación al alcance de la mano. Y, sin embargo, pocos países viven estos escenarios con tanta tensión como el combinado azteca.

El Tri afrontará la jornada decisiva del grupo mientras se disputan simultáneamente los encuentros entre Sudáfrica y Corea del Sur y entre República Checa y el propio México. Sobre el papel, los de Javier Aguirre parten con ventaja después de sumar dos victorias consecutivas, pero la afición mexicana sabe mejor que nadie que en los Mundiales nunca conviene celebrar antes de tiempo.

La historia reciente del fútbol mexicano está marcada por una mezcla de regularidad y frustración. Durante décadas, México se convirtió en un especialista en superar la fase de grupos para acabar chocando siempre contra el mismo muro: las eliminatorias. El famoso "cuarto partido" se transformó en una auténtica obsesión nacional tras una larga cadena de eliminaciones consecutivas en octavos de final.

Un Mundial que parecía tranquilo

La realidad es que México ha completado una fase de grupos mucho más sólida de lo que muchos esperaban. El equipo abrió el torneo imponiéndose a Sudáfrica y posteriormente logró una sufrida victoria frente a Corea del Sur gracias a un solitario gol que le permitió asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda. Además, los de Aguirre han conseguido mantener su portería a cero en ambos encuentros, una de las grandes noticias para una selección que llegaba con algunas dudas defensivas.

Pero precisamente cuando todo parece controlado es cuando aparece el recuerdo de anteriores campeonatos. Los aficionados mexicanos todavía recuerdan eliminaciones agónicas, clasificaciones decididas por diferencias de goles y noches que parecían encaminadas hacia la gloria antes de convertirse en auténticas pesadillas deportivas. El fracaso de Qatar 2022, donde el Tri ni siquiera logró superar la fase de grupos, sigue muy presente en la memoria colectiva.

Corea y Sudáfrica quieren aprovechar cualquier error

Mientras México busca cerrar el grupo sin sobresaltos, Corea del Sur y Sudáfrica todavía conservan opciones de alterar el orden establecido. Un resultado inesperado podría modificar las posiciones finales y provocar cruces mucho más complicados en dieciseisavos. Por eso, aunque el pase parece prácticamente asegurado, el objetivo mexicano pasa ahora por terminar como líder y evitar rivales de máxima entidad en la siguiente ronda.

La situación recuerda a muchas fases de grupos anteriores en las que el Tri llegó con ventaja y acabó sufriendo hasta el último minuto.

El miedo al "cuarto partido" sigue vivo

Curiosamente, la gran obsesión mexicana ya no es clasificarse. Eso lo ha conseguido en numerosas ocasiones. El verdadero desafío es lo que viene después. México únicamente alcanzó los cuartos de final en los Mundiales de 1970 y 1986, ambos disputados en casa. Desde entonces, generación tras generación ha chocado contra la misma barrera. Por eso esta última jornada tiene mucho más significado del que parece.

Para cualquier otra selección podría tratarse simplemente de asegurar una posición en la tabla, pero para México representa la oportunidad de llegar a las eliminatorias con confianza y, sobre todo, de intentar romper una historia que persigue al país desde hace casi cuatro décadas. El pase parece cercano. La tranquilidad, en cambio, sigue siendo imposible para millones de aficionados mexicanos.