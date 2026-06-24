El fracaso absoluto del agente Fernando Hidalgo: el Atlético no cede y Julián Álvarez no jugará en el Barça

Fracaso absoluto del agente de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, que a nivel de consejos y estrategia está lejos de llevar a su representado a una victoria en una guerra. Hidalgo, conocido por su forma de actuar en el mundo del fútbol cuanto menos discutible, está llevando de un lado para otro al argentino con un solo objetivo: venderle y moverle sumando así traspasos desmedidos. El problema es que todas sus maniobras recientes y pasadas han sido las que realmente van a impedir a Julián jugar en el Barcelona. El deber de los agentes es hacer todo lo posible porque sus representados jueguen donde quieren jugar. Pues bien, Hidalgo ha cometido todos los errores posibles para que Julián no lo haga.

En esta última estrategia, por supuesto consensuada con el Barcelona, Hidalgo le prometió al jugador que al hablar el Atlético de Madrid cedería y la realidad es que ha pasado todo lo contrario incluyendo una denuncia al club azulgrana. También le dijo que los medios le apoyarían y tanto en Argentina como en España hablan de ser "desagradecido".

La estrategia 'napoleónica en Rusia de Hidalgo' ha dejado a Julián Álvarez de la peor manera posible echándole a los leones siendo Julián un jugador poco dado a aguantar este tipo de presiones tóxicas sobre él. Ahora ya ha hablado y no hay marcha atrás. Aceptó los consejos de su agente y no irá al Barcelona porque el Atlético de Madrid no le dejará. Fin del asunto. Al Barcelona, tenga o no un sueño, no irá.

Está claro que Julián ya es mayorcito, incluso padre, y que él toma las decisiones, pero está demostrando ser totalmente voluble ante los deseos de sus asesores. Hidalgo y Joan Laporta sueñan con un traspaso al Barcelona y presionan a Julián para actos como el del otro día. Ahora hablan mal de él en España y en Argentina.

Julián tiene un problema. Más de uno se podría decir. El Atlético de Madrid no le va a vender al Barcelona, es decir, su sueño está finiquitado, pero en Argentina no están nada contentos con lo que ha pasado. Solo le faltaba fallar una ocasión importante con la albiceleste en el Mundial y que aparte de "desagradecido" algunos le llamen "descentrado".

Por otro lado está lo que dijo y cuándo lo dijo. En el día histórico de Lionel Messi. Si ahora Julián no rinde con Argentina, sus compatriotas no van a ser cariñosos con él. Por eso el ridículo mundial de Fernando Hidalgo le puede costar mucho al 19 del Atlético de Madrid.