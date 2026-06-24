El grupo que puede explotar por los aires: las cuentas imposibles que amenazan con volver loco al Mundial

La fase de grupos llega a su momento más dramático. Suiza, Canadá, Bosnia y Catar afrontan la última jornada con opciones reales de clasificación en un escenario que amenaza con convertirse en uno de los mayores rompecabezas matemáticos del Mundial 2026.

Los dos encuentros se disputarán de forma simultánea y cada gol podría alterar por completo la clasificación. Suiza y Canadá parten con ventaja al sumar cuatro puntos, aunque los norteamericanos ocupan actualmente la primera posición gracias a una diferencia de goles claramente superior (+6 frente al +3 de los helvéticos).

Sin embargo, nada está decidido. Bosnia y Catar siguen vivos y llegan a la jornada definitiva sabiendo que una victoria podría cambiarlo absolutamente todo.

El grupo más imprevisible del campeonato

Pocos grupos han ofrecido tanta igualdad como este. Ninguna selección ha conseguido despegarse definitivamente y las diferencias son mínimas a falta de los últimos noventa minutos. Canadá ha sorprendido a muchos con su capacidad goleadora y llega como líder provisional, mientras que Suiza ha demostrado una enorme solidez competitiva para mantenerse en la pelea por la primera plaza.

Por detrás aparecen Bosnia y Catar, dos selecciones que han conseguido mantenerse con vida hasta el último momento y que esperan aprovechar cualquier error de sus rivales. En un Mundial donde ya se han producido varias sorpresas, nadie se atreve a descartar a ninguno de los cuatro equipos.

Noventa minutos de máxima tensión

La situación parece favorable para Suiza y Canadá, pero ninguno de los dos puede permitirse relajarse. El enfrentamiento directo entre ambos decidirá el liderato del grupo y podría incluso alterar el destino de la clasificación dependiendo de lo que ocurra simultáneamente entre Bosnia y Catar.

Los norteamericanos parten con una ligera ventaja gracias a su diferencia de goles, un factor que puede acabar siendo determinante si las posiciones finales terminan resolviéndose por criterios de desempate. Suiza, por su parte, sabe que una victoria le permitiría arrebatar la primera plaza y evitar posibles cruces más complicados en las rondas eliminatorias.

El partido que nadie dejará de mirar

Mientras Suiza y Canadá se disputan el liderato, Bosnia y Catar afrontan una auténtica final. Ambos necesitan ganar para mantener opciones de clasificación y esperan que el otro encuentro les abra una puerta inesperada hacia los dieciseisavos de final.

Esta combinación convierte la última jornada en uno de esos escenarios que hacen especiales los Mundiales. Los banquillos estarán pendientes de las noticias que lleguen desde el otro estadio, los aficionados seguirán ambos marcadores al mismo tiempo y cada gol tendrá repercusiones inmediatas en la tabla.

Una clasificación que puede decidirse por detalles

En un grupo tan igualado, cualquier pequeño detalle puede marcar la diferencia. Un gol en los últimos minutos, una diferencia de tantos favorable o incluso los criterios de desempate podrían acabar separando la clasificación de la eliminación.

Por eso, los cuatro equipos afrontan la jornada con la sensación de que todavía queda todo por decidir. Canadá y Suiza tienen la ventaja, pero Bosnia y Catar conservan motivos para creer. Noventa minutos después, uno de los grupos más apretados del Mundial 2026 conocerá por fin a sus clasificados para la siguiente ronda.