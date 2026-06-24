El nuevo proyecto de Marcos Llorente: un colegio sin pantallas ni campos electromagnéticos

En plena recta final de la fase de grupos del Mundial 2026, Marcos Llorente vuelve a situarse en el centro de la conversación pública, esta vez lejos de los terrenos de juego. El motivo es que el futbolista del Atlético de Madrid ha revelado uno de sus proyectos más personales: la creación de un colegio infantil inspirado en el modelo educativo que desea para su hija. La iniciativa, que incluiría medidas tan llamativas como la protección frente a campos electromagnéticos, ha generado un intenso debate en redes sociales y entre especialistas en educación y salud.

El internacional español ha dado a conocer la idea durante una entrevista en el pódcast Acento Noor, donde explica que el proyecto nace de una preocupación muy concreta: encontrar un entorno que encaje plenamente con las convicciones que comparte con su familia. "Uno de los proyectos que tenemos en mente y que me hace muchísima ilusión es un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos oportuna", explica el jugador.

Según detalla Llorente, el centro estaría dirigido a niños en edades tempranas y pondría el foco en aspectos como el contacto con el exterior, la luz natural y el juego tradicional. Entre las características que menciona el jugador español destacan la ausencia de pantallas, tabletas o dispositivos electrónicos, así como la promoción de actividades al aire libre y el uso de juguetes convencionales.

"Que tenga un ambiente de luz bueno, que tenga muchas actividades al aire libre, que no haya pantallas, iPads, que sean juguetes de los de entonces", señalaba durante la conversación.

La propuesta se inspira en corrientes educativas que defienden un mayor contacto con la naturaleza durante la infancia y que buscan reducir la exposición temprana a dispositivos digitales, una tendencia que ha ganado seguidores en distintos países durante los últimos años.

La polémica de los campos electromagnéticos

La declaración que más repercusión ha generado es la relacionada con la intención de que los alumnos estén "protegidos de los campos electromagnéticos". Aunque Llorente no ha profundizado en cómo se aplicaría esta medida ni aporta detalles técnicos sobre el proyecto, la afirmación ha reactivado el debate sobre algunas de las teorías que el futbolista ha defendido públicamente en el pasado.

Recordemos que diversos organismos científicos internacionales sostienen que los niveles de exposición a campos electromagnéticos presentes en entornos cotidianos, como redes wifi o dispositivos electrónicos, se encuentran dentro de los márgenes considerados seguros por la evidencia científica actual. Sin embargo, este asunto continúa siendo objeto de discusión en determinados sectores que reclaman más investigaciones sobre posibles efectos a largo plazo.

Una filosofía de vida muy definida

No es la primera vez que Marcos Llorente provoca debate por sus opiniones relacionadas con la salud, la alimentación o los hábitos cotidianos. Es habitual que, durante los últimos años, el jugador muestre públicamente su rechazo a algunas prácticas ampliamente aceptadas, como el uso habitual de determinadas cremas solares, y defienda hábitos alternativos relacionados con la exposición a la luz natural, la alimentación basada en principios de la dieta paleolítica o el uso de gafas con filtros específicos para la luz artificial.

Estas posiciones han encontrado tanto seguidores como detractores. Mientras algunos valoran su interés por buscar estilos de vida más naturales, otros cuestionan la falta de respaldo científico de algunas de las afirmaciones que ha compartido.

Más allá de las polémicas, el futbolista deja claro que el proyecto tiene una motivación profundamente personal. Llorente ha reconocido que la idea surge a medida que su hija crece y se aproxima la etapa escolar. Su objetivo es crear un espacio que refleje exactamente los valores que intenta aplicar en el entorno familiar. "Realmente es hacer un colegio para poder llevar a mi hija. Quiero soltar a mi hija en un sitio donde sepa que va a estar perfecta, como en casa", afirma el español.

El proyecto todavía se encuentra en una fase inicial y no se conocen plazos ni detalles concretos sobre su posible desarrollo. Sin embargo, las declaraciones del jugador han vuelto a demostrar que cualquier iniciativa impulsada por Marcos Llorente trasciende rápidamente el ámbito deportivo.

Mientras continúa concentrado en su carrera profesional, el futbolista ya imagina un futuro en el que la educación infantil, la vida al aire libre y su particular visión del bienestar ocupen un lugar tan importante como el fútbol. Una idea que ha despertado curiosidad, apoyos y críticas a partes iguales, y que vuelve a situar al jugador rojiblanco en el centro del debate público.