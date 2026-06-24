Julián Alvarez sigue siendo la noticia en el mundo del deporte y lo fue también este martes en El Primer Palo en la tertulia que moderó Juanma Rodríguez con Sergio Fernández, Israel IÑiguez y Paco Rabadán.

Con la intervención también en el espacio tanto de Marçal Lorente dando la última hora desde el punto de vista culé y de José Miguélez, jefe de deportes del diario ABC que también contribuyó diciendo que "en el sitio donde no va a jugar es en el Barcelona".

Para Isra Iñiguez y Paco Rabadán el tema es el Cholo "Me consta que el problema es la relación con el entrenador" decía Rabadán a lo que se sumaba Isra Iñiguez. Sergio Fernández apuntó a "dos reuniones para comer entre Miguel Angel Gil Marín y Julían. Una en enero donde el jugador trasladó su deseo de irse y otra en junio antes de irse con Argentina en el mismo sentido".

También se habló en el progrrama de Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales consecutivos y de la selección española que espera paciente su partido ante Uruguay el viernes por la noche.

Para terminar el empate entre Inglaterra y Ghana, una de las sorpresas de este Mundial.