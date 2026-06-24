Inglaterra se estrella contra el muro de Ghana y siembra dudas en el Mundial

Inglaterra y Ghana firmaron un empate sin goles en Boston, en uno de los partidos más espesos de lo que va de Mundial. Los ingleses dominaron la posesión durante gran parte del encuentro, pero fueron incapaces de encontrar soluciones ante una selección africana perfectamente organizada en defensa y que incluso dispuso de las ocasiones más peligrosas para llevarse la victoria.

El 0-0 permite a ambos seguir adelante en el torneo, aunque las sensaciones fueron muy distintas. Ghana celebró el punto como una demostración más de su competitividad, mientras que Inglaterra abandonó el césped entre dudas y con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad para reafirmar su candidatura.

Desde el inicio quedó claro cuál iba a ser el guion. Inglaterra monopolizó el balón y trató de mover a una Ghana muy replegada, ordenada y paciente. Los de Thomas Tuchel tocaron y tocaron, pero apenas encontraron espacios en una defensa africana que resistió sin excesivos problemas.

La primera mitad fue un ejercicio de posesión estéril por parte de los ingleses. Apenas inquietaron a Asare y sus mejores intentos llegaron a través de acciones aisladas de Declan Rice y Harry Kane.

Mientras tanto, Ghana esperaba su oportunidad para correr. Semenyo e Iñaki Williams buscaban castigar cualquier pérdida inglesa y obligaban a la defensa rival a mantenerse alerta.

El encuentro llegó al descanso con un empate sin goles que reflejaba perfectamente lo visto sobre el césped: mucho control inglés, poca imaginación y una Ghana cómoda defendiendo.

Ghana rozó el golpe perfecto

La segunda parte elevó ligeramente el ritmo del partido. Inglaterra dio un paso adelante, pero también comenzó a dejar espacios.

Y ahí apareció la mejor ocasión del encuentro para Ghana. Senaya ganó la espalda de la defensa inglesa y soltó un potente disparo que obligó a Spence a intervenir de manera providencial cuando el gol parecía inevitable.

Fue un aviso serio para los de Tuchel, que empezaron a comprender que podían perder algo más que dos puntos.

Carlos Queiroz movió el banquillo buscando velocidad para los últimos metros y Ghana siguió encontrando situaciones peligrosas. Prince Adu también tuvo una oportunidad clara en una transición rápida que sembró el pánico entre los ingleses.

Asare desespera a Inglaterra

Con el paso de los minutos, Inglaterra acumuló cambios y empujó cada vez más cerca del área africana.

Saka revolucionó parcialmente el ataque y Harry Kane empezó a aparecer con más frecuencia. Sin embargo, se encontraron con un inspirado Asare bajo palos y una defensa que despejaba absolutamente todo.

La mejor ocasión inglesa llegó a falta de pocos minutos para el final. Un cabezazo de O'Reilly se estrelló en el larguero y el rechace cayó a los pies de Harry Kane. El delantero, completamente solo y con la portería prácticamente a su disposición, envió el balón inexplicablemente por encima del travesaño. Fue el resumen perfecto de la noche inglesa.

Un final de asedio

Los últimos minutos fueron un auténtico bombardeo. Inglaterra encerró a Ghana en su área y acumuló córners y centros laterales en busca del gol salvador.

Saka obligó a Asare a realizar una intervención espectacular y, ya en el tiempo añadido, llegó la acción que pudo cambiarlo todo. Un remate inglés tras un saque de esquina superó al guardameta, pero Peprah apareció bajo la línea para evitar el tanto cuando el estadio ya celebraba el gol.

Fue la última gran resistencia de una Ghana que defendió cada balón como si fuera el último.

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Más preguntas que respuestas para Tuchel

El empate permite a Inglaterra seguir avanzando en el torneo, pero deja muchas incógnitas. La selección que maravilló en su estreno ante Croacia estuvo irreconocible en Boston, lenta en la circulación, previsible en ataque y demasiado dependiente de acciones aisladas.

Ghana, por su parte, volvió a demostrar que es una selección incómoda, solidaria y competitiva. Aguantó los momentos de presión, generó peligro cuando pudo y estuvo muy cerca incluso de dar la sorpresa.

Al final, el marcador no se movió. Inglaterra evitó la derrota, pero Ghana fue quien salió reforzada de una noche en la que convirtió su área en una auténtica fortaleza.