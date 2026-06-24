La maldición que persigue a Escocia desde hace 52 años vuelve a aparecer en el Mundial

La tercera jornada del Mundial 2026 trae consigo una de las historias más curiosas del torneo. Mientras Marruecos y Haití disputan el otro encuentro del grupo, todas las miradas estarán puestas en el Escocia-Brasil, un partido que parece perseguir a los escoceses generación tras generación.

La razón es tan sorprendente como real: esta será la quinta vez que ambas selecciones se enfrenten en una fase de grupos mundialista, una cifra prácticamente inédita en la historia del torneo. Y el balance para el conjunto británico no invita precisamente al optimismo.

Brasil, la pesadilla recurrente de Escocia

La historia comenzó en Alemania 1974 con un empate sin goles que todavía se recuerda como una de las mejores actuaciones escocesas ante la selección más laureada del planeta. Sin embargo, todo cambió a partir de ahí.

En España 1982, Brasil aplastó a Escocia por 4-1 con una generación legendaria liderada por Zico y Sócrates. En Italia 1990 llegó otra derrota dolorosa por 1-0 con un gol brasileño en los minutos finales. Y en Francia 1998 la historia volvió a repetirse con un cruel autogol escocés que dio la victoria a la Canarinha por 2-1. Ahora, casi tres décadas después, el destino vuelve a unir sus caminos.

Dos selecciones que llegan con necesidades diferentes

Brasil afronta el encuentro como líder del grupo tras empatar ante Marruecos y derrotar con claridad a Haití. Además, la selección dirigida por Carlo Ancelotti podría recuperar para este partido a Neymar, una noticia que ha generado enorme expectación entre los aficionados brasileños.

Escocia, por su parte, llega tras vencer a Haití y caer posteriormente ante Marruecos. Los británicos siguen dependiendo de sí mismos para seguir vivos en el torneo, aunque saben que delante tendrán el examen más complicado posible.

El sueño de romper una maldición de medio siglo

La selección escocesa regresa a un Mundial después de 28 años de ausencia y tiene ante sí la oportunidad de escribir una de las grandes historias del campeonato. Nunca ha conseguido derrotar a Brasil en una Copa del Mundo y, de hecho, la Canarinha permanece invicta en todos sus enfrentamientos mundialistas.

La coincidencia ha llamado tanto la atención que incluso muchos aficionados escoceses han bromeado durante meses con una supuesta "maldición brasileña", recordando que buena parte de sus participaciones mundialistas han terminado cruzándose con la pentacampeona del mundo.

Marruecos y Haití también entran en juego

Mientras tanto, Marruecos y Haití disputarán el otro partido del grupo. Los marroquíes parten con ventaja para acompañar a Brasil en la siguiente ronda, aunque cualquier tropiezo podría alterar por completo las cuentas.

Por eso, además del atractivo histórico del Escocia-Brasil, la jornada promete emoción hasta el último minuto. Los escoceses intentarán acabar con un gafe que dura más de cincuenta años. Brasil buscará mantener su dominio. Y el Mundial podría volver a escribir otro capítulo de una rivalidad tan improbable como fascinante.